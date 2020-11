Proč? Rada města nedávno rozhodla o jeho rozpuštění.

„Jsme samozřejmě rádi, že se to teď rozhoupalo a my budeme moct chodit do práce,“ v prvé řadě hlásí hlavní kouč A-týmu Přerova Vladimír Kočara.

Jenže místo „pohodlí domova“ vyrazí celý tým přibližně 25 kilometrů na jih do Kroměříže. Na tamním zimním stadionu by Zubři měli trénovat každý den až do soboty.

„Komplikace to samozřejmě je, ale všichni doufáme, že od pondělí se budeme připravovat v domácích podmínkách,“ nastínil Kočara.

To, že by snad Zubři museli případné domácí duely hrát v Kroměříži, nehrozí. O rozpuštění ledu prý rada rozhodla z ekonomických důvodů. „Ve čtvrtek má zasedat znova a tohle by měl být jeden z bodů, které se tam budou řešit. Já si nedokážu představit, že bychom v pondělí neměli jít na led v Přerově,“ ubezpečil kouč Zubrů.

TESTY BEZ POMOCI NEUTÁHNOU

Další neznámou v prvoligové rovnici je nejen pro Přerov restart soutěže. Dokáže si Chance liga vybojovat přijatelné podmínky, když zatím všechny informace poukazovaly na testování hráčů před každým zápasem?

„Z pozice trenéra bych chtěl začít co nejdřív. Složitosti a komplikace tam ale budou. Tou největší je testování a jeho cena. Nebude to jen o Přerovu, ale o souhlasu všech klubů s nastavenými podmínkami,“ připomněl Vladimír Kočara.

„Nejsložitější to bude s cenou testů. Podle mého názoru to bez pomoci státu či svazu nejde utáhnout. My jsme byli na dvou testech před Generali Cupem. Cena za dva testy byla sto, sto dvacet tisíc? To si nedokážu představit, že bychom měli jako klub platit,“ kroutí kouč hlavou.

SNÍŽENÍ PLATŮ A BRIGÁDY

Situace pro kluby pochopitelně už tak není dvakrát růžová. Tak třeba někteří hráči Zubrů si museli během zápasové přestávky najít brigádu.

„Tohle jsme samozřejmě respektovali, protože jsme všichni v říjnu přistoupili na snížení platu. U některých to dávalo logiku, že jinak nevyžijí,“ prozradil Kočara.

Je tedy jasné, že bez pomoci dalších subjektů se prvoligové kluby neobejdou.

„Nejsem kompetentní tohle komentovat, ale my tady v tuto chvíli počítáme každou korunu a myslím si, že by testy z výrazné části měl platit někdo jiný než kluby,“ spekuluje přerovský stratég.

Pokud Chance liga dostane zelenou, zásadní bude také otázka, kdy začít hrát. Asi třetina klubů soutěže už na ledě trénovala, většina hráčů však do středy neměla brusle na nohách pěkně dlouho.

„Kdybychom měli začít příští středu, tak ten handicap bude obrovský. Pokud se bude hrát třeba až za tři týdny, za měsíc, tak to doženeme velice rychle,“ myslí si Vladimír Kočara.