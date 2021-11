„Hodnotí se to těžko. Vždycky hrajeme chvilku dobře, soupeře se držíme, je to vyrovnané. Pak nám ujede vlak buď na přihrávce, nebo uděláme hloupé chyby, spadnou nám balony zadarmo. Máme tam zmatky,“ hodnotila jedna z hráček, která do Přerova přišla před aktuální sezonou, Tereza Baláková.

Pozitivem může být alespoň první šance pro teprve šestnáctiletou Kláru Šrámkovou v základní sestavě, z juniorek si zahrála kromě Anety Köhlerové a Michaely Dlouhé také Tereza Daňková.

„Klárka to ustála docela slušně na to, že je tak mladá. Nebyla to určitě žádná ostuda. Jsme sice mladý tým, musíme se s tím poprat, ale jsou určité základní věci, které bychom měly umět. Bohužel to tak někdy není,“ kroutila hlavou 22letá smečařka Přerova.

Hanačkám chyběly Američanka Gardnerová a libero Kulová, což se na utkání projevilo. Z týmu i tak bylo po utkání opět cítit zklamání a odevzdanost.

„Je to hodně těžké. Všichni už jsou z toho tak špatní, že možná už ani nevěří, že by se mohlo vyhrát. Právě proto bychom se měly snažit, aby to aspoň jednou klaplo. Myslím si, že když to jednou přijde, mohlo by to pak být lepší,“ věří Tereza Baláková.

Přerovanky čeká nyní těžký dvojzápas s Ostravou. V sobotu venku v rámci extraligy, v neděli 28. listopadu pak doma od 15 hodin ve druhém kole Českého poháru.