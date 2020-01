Zubři je porazili i počtvrté v sezoně. „Ukázali jsme charakter,“ pochvaloval si hlavní trenér Přerova Vladimír Kočara.

Po dalším triumfu Hanáci odskočili Stadionu už na rozdíl sedmi bodů a v tabulce Chance ligy jim patří třetí příčka, jen o skóre za druhým Vsetínem.

PŠURNÝ JE ZPĚT

Do sestavy Přerovanů se vrátil nejproduktivnější hráč Roman Pšurný, do brány zase Lukáš Klimeš. Právě Pšurný měl v první třetině asi největší šanci ke skórování. V přesilovce pět na tři si však dlouho zpracovával Navrátilovu přihrávku do odkryté klece.

Góly tak nabídlo až prostřední dějství. To se neslo ve znamení faulů a branek z přesilových her. Jakub Kubeš se z nacvičené akce trefil prakticky ze stejné pozice jako v Havířově, za Litoměřice ale odpověděl Martin Kadlec.

Další početní výhodu využil po dorážce Navrátilovy střely Tomáš Doležal, na druhé straně ale nekompromisně bombou od modré srovnal na 2:2 Jan Strejček.

Když se zdálo, že Zubři by mohli jít po dalším nedovoleném zákroku Litoměřic potřetí do vedení, v přesilovce vyrobil hrubku v rozehrávce Zbořil a následných zmatků využil Kristian Kangas.

Přerované na začátku třetí třetiny sice nepotrestali zbytečný Jurčíkův faul a více než minutu dlouhou přesilovku pět na tři, při hře v pěti pak ale Jiří Goiš dotlačil po chybě domácích puk za Berana potřetí. Bylo opět srovnáno.

V 54. minutě se na litoměřickou obranu řítili Darek Hejcman s Radkem Čípem. Druhý jmenovaný dostal ideální přihrávku mezi kruhy a přesnou střelou z první rozhodl o výhře Přerova 4:3. Stejně jako v sobotu na ledě Havířova.

„Byl to zvláštní zápas ovlivněný spoustou vyloučení. Jsme rádi hlavně za třetí třetinu, kdy jsme jako tým ukázali charakter a zápas vrátili na naši stranu. Za poslední třetinu jsme si zasloužili vyhrát,“ byl spokojen Vladimír Kočara.

„Ve třetí třetině jsme si vybrali daň za projekt Dukla, protože kdybychom tu měli zkušenější tým, tak bychom ten zápas zvládli. Na druhou stranu se to kluci musí naučit a vzít si ponaučení z chyb,“ zmínil litoměřický kouč Daniel Tvrzník.

Zubři si příliš neodpočinou. Po rychlém přesunu do Chomutova je už v úterý od 17.30 čeká předehrávka 12. kola skupiny O pořadí v play-off proti Pirátům.

HC Stadion Litoměřice – HC Zubr Přerov 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 30. Kadlec (Korkiakoski, Voženílek), 34. Strejček (Kadlec, Korkiakoski), 40. Kangas (Havelka) – 27. Kubeš (Pšurný, Doležal), 33. Doležal (Navrátil, Pšurný), 50. M. Kratochvil (Goiš), 54. Číp (Hejcman, Kubeš). Rozhodčí: Pilný, Wagner – Hejl, Podrazil. Vyloučení: 7:6, navíc Jurčík (Litoměřice) 10 minut osobní trest. Využití: 2:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 843.

Litoměřice: Beran – Klejna, Marcel, Mlčák, Jebavý, Baláž, Strejček, Váchal – Voženílek, Korkiakoski, Kadlec – Jánský, Jícha, Jurčík – Kangas, Havelka, Brabenec – Kropáček, Sklenář, Bernat. Trenéři: David Bruk, Daniel Tvrzník.

Přerov: Klimeš – Kubeš, Krisl, Zbořil, Weinhold, Šnajnar, Forman – Navrátil, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, Berger – Š. Kratochvil, M. Kratochvil, Goiš – Dvořák, Süss, Indrák – Svoboda. Trenér: Vladimír Kočara.