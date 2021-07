Dlouholetý pilíř přerovské defenzivy hledal novou výzvu a kývl na nabídku Frýdku-Místku. A pokud bychom na aktuální soupisce Zubrů měli hledat největší posilu zadních řad, bude to František Hrdinka.

Stále teprve 23letý bek býval stabilním členem mládežnických reprezentací, zkušenosti má z české nejvyšší soutěže i ze Švédska, kam odešel už patnácti letech. „Klub a trenér tam nechali hráče rozvíjet se. Když někdo něco zkazil, neposadili ho. Řekli mu, jak to má udělat lépe. Případně jej nechali udělat to na ledě znovu. Když mu nevyšla stahovačka, aby si ji zkusil ještě jednou, a pak mu to vyjde,“ popsal Hrdinka, co si ze zahraničního angažmá odnesl.

V minulé sezoně měl v dresu Prostějova bilanci půl bodu na zápas a v Přerově určitě nebude chtít jít s produktivitou níže, ba naopak. Hrdinka je rozhodně největším adeptem na pozici klíčového obránce Zubrů společně s Josefem Hrabalem.

František HrdinkaZdroj: Deník / Jan Pořízek

Darek Hejcman vs. Jakub Herman

Jeden míří do extraligového Zlína, druhý překvapivě mění dres Beranů za zubří trikot. Bude zajímavé sledovat, jak se oběma forvardům povede po možné výměně rolí. Hejcman jde do Zlína coby elitní prvoligový centr, který v Přerově patřil mezi tahouny ofenzivy.

„Dopodrobna jsme se o tom ještě nebavili, ale já příjmu jakoukoliv roli mi dají. Myslím, že se ode mě bude očekávat spíš agresivnější hra,“ prohlásil pro klubový web Beranů. „Z Přerova se tu prosadila spousta hráčů, třeba ještě Kuba Ferenc nebo Martin Novotný, se kterými jsem hrával. Rád bych je napodobil a chytl se tu,“ zmínil také.

To Jakub Herman je každopádně nejzvučnější posilou Zubrů a jedním z nejzajímavějších nových jmen v celé Chance lize. Kdyby chtěl, klidně mohl nadále nastupovat v nejvyšší soutěži někde v Čechách. Přednost ale dostal domov.

Radek Číp vs. Jan Svoboda

Typově jde sice o dost rozdílné hráče, když se ale podíváme na jejich produktivitu v rámci druhé nejvyšší soutěže, uvidíme podobná čísla. Radek Číp se po dvou sezonách rozhodl pro angažmá v Dánsku. Za tu dobu stihl za Zubry odehrát 77 utkání a nasbírat 45 kanadských bodů (26+19).

Teprve 22letý Jan Svoboda je sice o sedm let mladší, v minulé sezoně už ale patřil mezi tahouny poslední Kadaně. Čípa v bodování přeskočil s 27 body ve 34 duelech (8+19). O sezonu dříve působil Svoboda v Chomutově, kde nasbíral v 52 utkáních 20 bodů (6+14).

Zajímavostí je pak jeho angažmá v Číně. Za Kunlun odehrál v mládežnické MHL 64 duelů s bilancí 15+19.

„Bylo to to nejlepší, co jsem mohl udělat. I když šlo o strašný risk. Před sezonou jsem mluvil s agentem a říkal mu, že se docela bojím. Odpověděl mi, že nebudu litovat. Měl pravdu. Celý rok jsem si užil,“ vyprávěl.

Tohle by mohl být důležitý článek nově vznikající druhé formace.

Jan SvobodaZdroj: Deník/Roman Dušek

Vlastimil Dostálek vs. Matouš Kratochvil

Odchovance střídá odchovanec. Jistě, 19 gólů Vlastimila Dostálka bude Matouš Kratochvil dohánět těžce, v minulé sezoně ale ukázal, že góly střílet umí. V dresu Vrchlabí jich ve dvaceti duelech stihl nasázet osm, tak proč nenavázat doma v Přerově, kam se vrací po štaci v extraligových Pardubicích i díky narození syna.

To Vlastimil Dostálek nakonec poměrně překvapivě zamířil do Havířova, přestože původně měly jeho kroky vést do slovenské Nitry. Pikantní tak bude pro 26letého střelce polovina srpna, kdy s Azetem zamíří do Přerova na Zubr Cup. Kromě domácích a Zlína se na přípravném turnaji představí právě Nitra.

Matouš KratochvilZdroj: Deník/Jan Pořízek

Jiří Goiš vs. Matěj Novák

Klubová legenda Jiří Goiš se po nepříjemném zranění v Přerově nedohodla na dalším pokračování. Otázkou zůstává, jak moc bude osobnost Jirky Goiše chybět přerovské kabině. Zubři zde ovšem nejspíš mysleli na budoucnost, zkušenosti má vystřídat mládí.

Dalším z hráčů s velkým potenciálem je 22letý Matěj Novák. Ten strávil poslední dvě sezony v Prostějově a nevedl si vůbec zle. V minulé sezoně zvládl v 36 duelech nasbírat 16 kanadských bodů (10+6) a ukázal, že v sobě má střelecký instinkt, góly v minulosti dával také v mládežnických reprezentačních výběrech.

„Doufám, že branky budou přibývat,“ věří Novák, který zapsal i devět extraligových startů za brněnskou Kometu (sezona 2016/17), kde se dříve řadil mezi velké talenty. Do extraligy by se i díky Přerovu rád v budoucnu vrátil.

„Bylo to super, určitě bych to chtěl zažít znovu. Extraliga je teď mým hlavním cílem. Budu dělat všechno pro to, abych se do ní dostal. Vím, že Přerov k tomu nabízí ideální podmínky,“ zmínil Matěj Novák.

Nejprve ale musí své kvality ukázat v Chance lize.

Matěj NovákZdroj: Deník / Jan Pořízek

Velký potenciál

Sečteno, podtrženo, hráče, kterým přerovská organizace výrazně pomohla ke zlepšení a dalšímu posunu v kariéře, v týmu nahrazuje dravé mládí, často se zkušenostmi z reprezentačních výběrů či zahraničí. Jak to bude fungovat na ledě, uvidíme. Pokud ale nové tváře do týmu zapadnou porostou jako jejich předchůdci, Zubři mají velký potenciál.