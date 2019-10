Na úvod utkání přerovský klub společně se všemi přítomnými na stadionu uctil památku zesnulé legendy české pop music Karla Gotta minutou ticha. Žádný hokejový karneval na jeho počest ale diváci v úvodu nesledovali, k pohledné hře měly první minuty daleko.

Zubři postupně přeci jen získávali herní převahu, hosté ale hrozili z nebezpečných kontrů. A také v přesilové hře závěrem úvodního dějství. Když už to vypadalo, že domácí to nejhorší přežili, otevřel skóre Miroslav Kukla.

„Dneska můžeme poděkovat za tři body Michalovi v bráně, protože po první třetině mohlo být hotovo. Nevím, čím to bylo, jestli tím, že jsme po výborném výkonu v Budějovicích ztratili body takovým způsobem. Ale byla to opravdu nejhorší první třetina, co jsem od loňska na střídačce,“ nebyl se vstupem do duelu spokojen hlavní trenér Vladimír Kočara.

Do druhé třetiny ale vstoupili domácí lépe. Nejprve přežili zbytek další litoměřické přesilovky. Po pěti minutách se do přečíslení dostal Pšurný s Doležalem. Pšurného pas si hosté srazili do brány a přerovský centr se radoval ze sedmé letošní trefy.

Tomáš Sýkora pak při přesilovce orazítkoval tyč Lukešovy brány, z následné dvojnásobné početní výhody už se ale Přerované prosadili. Tomáš Doležal z mezikruží nezaváhal.

PETRÁSEK ZLIKVIDOVAL NÁJEZD

Zubři byli ve vedení a při chuti. Místo očekávaného navýšení náskoku však hosté dostali možnost trestného střílení. Korkiakoskiho ale jako by rozhodil transparent v přerovském kotli, protestující proti rozhodnutím ČSLH a jeho šachům s nejvyšší soutěží juniorů.

Litoměřice ale přeci jen srovnaly. Nejprve ve vlastním oslabení nastřelily tyč, při hře v pěti pak po závaru před Petráskem skóroval Voženílek.

Přerovští ale rozhodli během prvních čtyř minut třetí dvacetiminutovky. Dorážka Jakuba Navrátila z nulového úhlu vrátila domácím vedení, asi za minutu se šťastně prosadil Matouš Kratochvil, jehož sražené dopíchnutí zapršelo z výšky za záda Lukeše – 4:2.

Výborný výkon Zubrů ve třetí třetině vyšperkoval obránce Zdeněk Čáp, který si sjel do dobré střelecké pozice a uzavřel na konečných 5:2.

„Druhá třetina byla z naší strany lepší, ale tolik naivity, co jsme dnes ukázali, se v dalších zápasech určitě nevyplatí. Samozřejmě jsme rádi za třetí třetinu, kdy jsme hru stáhli na deset útočníkům a se štěstím nám to tam napadalo se štěstím. Věřím ale tomu, že to týmu může pomoct,“ uzavřel Vladimír Kočara a znovu vyzdvihl výkon Michaela Petráska.

Zubři tak řekli sbohem třízápasové šňůře porážek a vrátili se zpět na čtvrté místo tabulky.

HC Zubr Přerov – HC Stadion Litoměřice 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 26. Pšurný (Krisl, Doležal), 27. Doležal (Pšurný, Čáp), 43. Navrátil (Doležal, Pšurný), 44. M. Kratochvil (Goiš, Čáp), 49. Čáp (Doležal) – 17. Kukla (Korkiakoski, Voženílek), 36. Voženílek (Doudera). Rozhodčí: Dědek, Pilný – Maštalíř, Novák. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 1715.

Přerov: Petrásek – Krisl, Černý, Kubeš, Zbořil, Weinhold, Čáp – Doležal, Pšurný, Navrátil – M. Kratochvil, Hejcman, Číp – Goiš, Sýkora, Š. Kratochvil – Süss, Moučka, Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.

Litoměřice: Lukeš – Mlčák, Doudera, Dajčar, Strejček, Marcel, Kukla, Klejna – Voženílek, Korkiakoski, Kangas – Beran, Přikryl, Jánský – Jícha, Šik, Kadlec – Sklenář, Vitouch, Kropáček. Trenéři: David Bruk a Daniel Tvrzník.