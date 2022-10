„Pro psychiku hráčů to musí být těžké. Ale jsme profesionálové a musíme se s tím poprat. Nechtěl bych být v situaci, ve které jsou kluci ve Zlíně,“ přiznává například přerovský útočník Rok Macuh.

Na první pokus radikální krok zafungoval. Berani doma ve středu zvítězili 4:1 nad Litoměřicemi a polepšili si na 9 bodů v osmi zápasech. To je však pro největšího favorita Chance ligy stále málo. Zlín tak jede do Přerova opět vyhrát.

„Samozřejmě, že to bude o to těžší. Bylo jasné, že ta série nebude trvat věčně, hráčskou kvalitu tam mají. My se ale na zápas dobře připravíme, domácí prostředí by nám mohlo pomoct. Věřím, že to bude dobrý hokej,“ těší se trenér Přerovanů Robert Svoboda.

Ten může být se vstupem svého týmu do sezony maximálně spokojen. Zubři jsou jediným týmem, který bodoval v každém dosavadním zápase, má stejně bodů jako vedoucí Vsetín a dokonce jeden zápas k dobru.

Naposledy však Hanáci klopýtli na ledě posledního Šumperku. Bojovné krajské derby Draci ovládli v prodloužení poměrem 4:3. Hlavní příčina nezdaru? Do té doby výborné přesilovky přestaly fungovat. Ani čtyřminutová a pětiminutová početní výhoda neznamenala výraznější ohrožení Hamalčíkovy brány. To by se proti Zlínu mohlo Zubrům vymstít.

„Z naší strany to bylo špatně hrané. Už od založení. Ono je to takové, že v podvědomí máte pětiminutovou nebo čtyřminutovou přesilovku, že je dost času, koncentrace hráčů pak byla slabší. Ten zápas se tam samozřejmě mohl zlomit,“ dobře ví Robert Svoboda.

Pikantní souboj hráčů, kteří působili na obou stranách barikády (v přerovském dresu Okál, Jakub Svoboda nebo Jiří Goiš, ve zlínském Mikuláš Zbořil, Martin Novotný či Darek Hejcman) startuje na přerovském zimním stadionu v sobotu v 17 hodin.

