Přerov, Vsetín /ROZŠÍŘENO/ – O další tři body jsou bohatší přerovští hokejisté po nedělním úspěchu na vsetínském Lapači. Vítězství se však nerodili snadno. Definitivně se rozhodlo až 9 sekund před vypršením řádné hrací doby, kdy se Zubři trefili do opuštěné vsetínské klece.

Střídačka Zubrů | Foto: DENÍK/David Klein

Na ledě byla patrná velká snaha obou týmů od úvodních sekund. Po dvou minutách se do slibné šance dostal Coufal s Kohútem při akci dvou na jednoho, ale domácí je zastavili za cenu faulu.

Tuto přesilovku ještě Zubři nevyužili, ale tu následující už ano. První dvě střely od modré z holí Faltýnka a Paly ještě gólem neskončily, ale když to do třetice vyzkoušel Osina, puk si nakonec cestičku do vsetínské klece přes domácího brankáře Hromadu našel – 0:1.

Zanedlouho dostali výhodu přesilové hry 5 na 3 Vsetínští. Tuto 100 sekund dlouhou výhodu nevyužili, prosadili se až v pokračující přesilovce pět na čtyři. Po Dubcově přihrávce pálil z prostoru mezi kruhy Ševčík a tentokrát se už síť přerovské klece vlnila – 1:1.

V závěru 15. minuty po pasu Ševčíka střílel Zavtálek od modré čáry, kotouč ještě změnil směr po teči Dubce a Tihlář neměl nejmenší šanci na to zareagovat – 2:1.

Najednou se tedy dostali do vedení domácí. To jim však nevydrželo dlouho. Podobně jako Zubři krátce po své úvodní brance, i oni se totiž následně dvakrát provinili proti pravidlům a dvojnásobnou přesilovku tak získali Zubři. Měla trvat 89 sekund, ale už po 22 vteřinách dokázal Faltýnek prostřelit Hromadu a vyrovnal tak na 2:2 po úvodní třetině.

Hned po návratu z kabin si vytvořili obrovskou šanci Sprušil se Sedlákem, kteří se dostali do dalšího přečíslení 2 na 1. Prvně jmenovaný puk přistrčil Sedlákovi, ale ten při zakončení branku minul.

V závěru 22. minuty se do úniku dostal Kočara, jenže kvůli faulu nedokázal zakončit a hlavní rozhodčí neváhal zkřížit ruce nad svou hlavou. Trestné střílení! K nájezdu se tedy postavil sám faulovaný hráč, ale gólman Hromada jeho střelu do horní části branky vyrazil.

A Přerovu se to mohlo vymstít, protože dvě minuty na to na trestnou lavici putoval zpytovat svědomí Ferenc. Zubři začali oslabení dobře, ale zapomněli, že hrají jen ve čtyřech. Na ledě tak bylo na obou stranách po pěti hráčích a rozhodčí si toho všimli.

Zubři tedy šli už podruhé, opět po zbytečné chybě, do tří a Valaši měli tentokrát k dispozici 76 sekund. Vsetín ale ohrozil přerovskou branku jen jedinou vážnější střelou.

Další vyloučení už ale hosty přišlo draho. Po Pelcově pasu si ve 30. minutě po pravé straně najel do pásma Dubec. Obrana Zubrů se nestačila včas vrátit, Dubec našel na opačné straně dobře postaveného Ševčíka, a ten už měl před sebou takřka prázdnou klec. Domácí se tak podruhé ujali vedení – 3:2.

A po necelých třech minutách dostali příležitost svůj náskok ještě navýšit, když na trestnou lavici putoval Faltýnek.

Vsetín ale v enormní snaze dosáhnout gólu zapomněl na zadní vrátka. Ferenc poslal šikovně dopředu Sedláka a bylo z toho přečíslení. Ten prostrčil kotouč pod padajícím Dubcem na čepel Pavla Hanáka a elitní střelec se nemýlil. Bylo tedy opět srovnáno!

Ve třetí třetině byl po několika zahřívacích střelách na Hromadu i Tihláře vyloučen vsetínský Farda a početní výhodu Zubři už potřetí v zápase využili. Po přihrávce Ditricha poslal kotouč před bránu Sedlák a Jan Kolář z otočky střelou po ledě překonal Hromadu. A Meo vede 4:3.

Poté, až do konce utkání, přišly chvíle domácího celku, který se hnal za vyrovnáním, ve všech případech byl ale proti přerovský fantom s maskou Radek Tihlář.

Minutu a 7 sekund před koncem řádné hrací doby tak došlo na vsetínskou hru bez brankáře. Při ní nejdříve neuspěl při slušném pokusu D. Vaněk, a tak když se puku zmocnili hosté, po několika přihrávkách zamířil do prázdné klece Zdeněk Sedlák.

Zubři si tak v čase 59:51 definitivně pojistili své vítězství 5:3 a díky třem získaným bodům se dostali zpět na šesté místo.

Ve středu má druhá liga volný termín. Další zápas tak čeká Zubry v sobotu od 17 hodin doma s Opavou. A pokud zvítězí za tři body, posunou se na pátou příčku.

VHK Vsetín – HC ZUBR Přerov 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Branky: 13. Ševčík (Dubec, Spitzer), 15. Dubec (Ševčík, Zavrtálek), 30. Ševčík (Dubec, Pelc) – 9. Osina (Ferenc, Kočara), 17. Faltýnek (Osina, Kotásek), 33. Hanák (Sedlák, Ferenc), 44. Kolář (Sedlák, Ditrich), 60. Sedlák (Kolář, Faltýnek).

Vyloučení: 7:9 navíc Spitzer (Vsetín) a Hanák (Přerov) 10 minut OT. Využití: 2:3. V oslabení: 0:1. Střely: 32:36. Buly: 38:42. Diváci: 1183. Průběh utkání: 0:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:5.

VHK Vsetín: Hromada – Zavrtálek, Kubo, Pelc, Lukeš, Tesařík, Farda, Spitzer, Šafařík, Brynecký, Sýs, Dubec, D. Vaněk, Ševčík, Plachtovič, Lechner, Gromus, Holík.

HC ZUBR Přerov: Tihlář – Pala, Faltýnek, Ferenc, Osina, Vlček, Novajovský, Pírek – Kolář, Sedlák, Sprušil – Kočara, Hanák, Kotásek – Coufal, Kohút, Ditrich – Menšík, Kundrátek, Palička.

2. hokejová liga, skupina Východ, po 21. kole

1. Šumperk 20 15 3 0 0 2 108:52 51

2. Havířov 20 14 1 0 2 3 86:49 46

3. Orlová 19 13 0 0 0 6 71:48 39

4. Prostějov 20 11 0 0 2 7 78:50 35

5. Opava 20 11 1 0 0 8 69:61 35

6. Přerov 19 9 2 0 2 6 84:51 33

7. Val. Meziříčí 20 8 4 0 1 7 80:77 33

8. Nový Jičín 20 9 2 0 1 8 61:62 32

9. Hodonín 19 9 1 0 1 8 77:71 30

10. Břeclav 20 5 5 0 1 9 56:64 26

11. Vsetín 20 6 1 0 1 12 52:79 21

12. Technika 19 5 1 0 2 11 47:65 19

13. Uherské Hradiště 20 4 0 0 5 11 44:93 17

14. Frýdek-Místek 19 3 1 0 4 11 61:94 15

15. Uničov 19 2 1 0 1 15 60:118 9

DOMA

1. Šumperk 10 9 1 0 0 0 62:23 29

2. Nový Jičín 10 8 1 0 0 1 41:21 26

3. Val. Meziříčí 11 6 3 0 0 2 56:33 24

4. Havířov 10 8 0 0 0 2 52:30 24

5. Opava 10 7 1 0 0 2 42:25 23

6. Přerov 9 6 1 0 2 0 52:19 22

7. Hodonín 9 7 0 0 0 2 43:26 21

8. Orlová 9 7 0 0 0 2 33:18 21

9. Břeclav 10 4 4 0 0 2 30:25 20

10.Prostějov 10 6 0 0 1 3 37:21 19

11. Vsetín 10 5 0 0 1 4 30:28 16

12. Technika 10 3 1 0 2 4 29:31 13

13. Uherské Hradiště 10 2 0 0 3 5 22:47 9

14. Frýdek-Místek 9 2 0 0 1 6 30:42 7

15. Uničov 10 1 0 0 1 8 33:53 4

VENKU

1. Šumperk 10 6 2 0 0 2 46:29 22

2. Havířov 10 6 1 0 2 1 34:19 22

3. Orlová 10 6 0 0 0 4 38:30 18

4. Prostějov 10 5 0 0 1 4 41:29 16

5. Opava 10 4 0 0 0 6 27:36 12

6. Přerov 10 3 1 0 0 6 32:32 11

7. Hodonín 10 2 1 0 1 6 34:45 9

8. Val. Meziříčí 9 2 1 0 1 5 24:44 9

9. Frýdek-Místek 10 1 1 0 3 5 31:52 8

10. Uherské Hradiště 10 2 0 0 2 6 22:46 8

11. Břeclav 10 1 1 0 1 7 26:39 6

12. Technika 9 2 0 0 0 7 18:34 6

13. Nový Jičín 10 1 1 0 1 7 20:41 6

14. Vsetín 10 1 1 0 0 8 22:51 5

15. Uničov 9 1 1 0 0 7 27:65 5

KAREL PETR, DAVID KLEIN