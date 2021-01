„Měli jsme šance, ale neproměnili jsme je. Domácí byli efektivnější. Zradila nás koncovka a přesilovky, proto odjíždíme bez bodu,“ stručně hodnotil hlavní trenér hostů Vladimír Kočara.

Do sestavy Přerova se nakonec z marodů nevrátil avizovaný bek Forman, do útoku již ale naskočil po delší odmlce Jan Štefka, ze Zlína dorazil na výpomoc Jan Václavek.

Zubři ovšem pod Krkonošemi prohrávali už po necelých dvou minutách, kdy Daniela Dvořáka v samostatném úniku překonal Jiří Hozák. Pak se hostům sice podařilo ubránit oslabení ve třech, Vrchlabí přesto po sedmi minutách vedlo 2:0, když se puk šťastně odrazil k Tomáši Zemanovi.

Podobné štěstí měl o necelou minutu později při dorážce Roman Pšurný, který snížil, domácí ovšem ještě před první sirénou zvýšili na 3:1 díky Patriku Urbanovi.

„Měli jsme špatný vstup do zápasu, dostali jsme laciné branky. To asi utkání rozhodlo,“ ohlížel se kouč Zubrů.

Klíčové chvíle celého utkání napsala také poslední pětiminutovka druhé třetiny. Vrchlabský Linhart dostal za sekání trest na pět minut plus do konce utkání, Radek Číp dokázal v přesilovce snížit na 3:2. Zubři pak navíc měli k dispozici dvouminutovou přesilovku pět na tři, kterou ale trestuhodně nevyužili.

„Ve druhé třetině jsme měli hodně přesilových her a dali pouze jeden gól. Mohli jsme z toho vytěžit víc,“ mrzelo Kočaru.

V závěrečném dějství pak domácí Přerov ke srovnání nepustili. Naopak sami dvěma góly pečetili na konečných 5:2.

Zubři již v sobotu hostí na domácím ledě Kladno, které by mohlo nastoupit i s majitelem Jaromírem Jágrem, který ve středu v Kolíně naskočil ve druhé útočné formaci.

HC Stadion Vrchlabí - HC ZUBR Přerov 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. Hozák (Urban, Bučko), 7. Zeman (Pochobradský, Machač), 19. Urban (Mrňa), 49. Mrňa (Urban), 51. Nouza (Kajínek, Heřman) – 8. Pšurný (Zbořil), 38. Číp (Krisl, Zbořil). Rozhodčí: Souček, Valenta – Štofa, Tvrdý. Vyloučení: 8:6, navíc Linhart (Vrchlabí) 5 minut + do konce utkání – Indrák (Přerov) 10 minut osobní trest. Využití: 0:1. Diváci: 0.

Vrchlabí: Soukup – Oliva, Linhart, Niko, Kajínek, Bučko, Jirků, J. Moník – Nouza, Heřman, Chalupa – Zeman, Kratochvil, Machač – Mrňa, Urban, Hozák – F. Moník, Pochobradský, Formánek. Trenéři: Václav Baďouček, Jiří Malinský.

Přerov: Dvořák – Kubeš, Hrabal, Dluhoš, Zbořil, Krisl, Machů – Dostálek, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, Štefka – Süss, Indrák, M. Svoboda – Václavek, Macuh, Dobša. Trenér: Vladimír Kočara.