„Samozřejmě, že nás ztráta dvacet vteřin před koncem mrzí. Mohli jsme si hodně pomoct a bylo by to určitě překvapení tady vyhrát. Domácí jsou silní a mají šňůru výher. Já jsem ale rád, že mančaft byl zarputilý a bojovný,“ hodnotil trenér Zubrů Robert Svoboda.

Na marodku Přerova před utkáním přibyl útočník Jakub Svoboda a první formace tak nastoupila v zcela novém složení Doležal, Macuh, Petr Kratochvíl.

A nutno říct, že Zubři povzbuzeni „povinnou“ domácí výhrou nad Slavií vstoupili do utkání aktivně. Kudělka nastřelil v přesilovce tyč, pak se ale Přerované (v posledních zápasech již tradičně) v početních výhodách trápili.

V první třetině nevyužili pětiminutovou možnost po vyloučení Klhůfka za sekání do konce utkání. Do vedení tak šel Vsetín, z dorážky skóre otevřel Luboš Rob.

Také vstup do prostředního dějství ovšem vyšel lépe Hanákům. Tomáš Doležal z dorážky nachytal domácího gólmana Žajdlíka.

Druhá třetina bavila

Ve druhé třetině se dvoutisícovka diváků na Lapači rozhodně nenudila. Hrál se dobrý hokej s šancemi na obou stranách. A padaly i góly. Ve 29. minutě ihned po buly úspěšně pálil podruhé Rob. O chvíli později okamžitě srovnal exvsetínský David Březina, branku neslavil.

V čase 44:03 přišla chvíle Františka Hrdinky. Ten ve svém devátém utkání sezony zapsal první kanadský bod. A hned to bylo za vstřelený gól po dobré práci Davida Dobši. Hrdinkova prudká rána po ledě prošla až do brány.

Po gólu na 2:3 se hosté postupně stáhli do totální defenzivy. Výsledkem byly vyhozené kotouče, častá zakázaná uvolnění, to vše ale fungovalo. Až do času 59:37. Říhova střela se odrazila k Vítu Jonákovi a vsetínský kapitán poslal duel do prodloužení.

V tom Zubři trestuhodně nevyužili další přesilovku, tentokrát čtyři na tři. Také v samostatných nájezdech byla produktivita přerovských střelců nulová, na druhé straně uspěli Klímek s Jonákem.

Přerované tak na Hanou vezli cenný bod a další tři budou chtít získat v sobotu na domácím ledě. V případě výhry nad posledním B-týmem Pardubic by se vrátili do elitní šestky tabulky.

VHK Robe Vsetín – HC Zubr Přerov 4:3sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Rob (Říha, Smetana), 29. Rob (Berzinš), 60. Jonák (Říha, Smetana), rozh. náj. Klímek – 21. Doležal (Kratochvíl, Macuh), 30. Březina (Svoboda), 45. Hrdinka (Dobša). Rozhodčí: Bejček, Šudoma – Štofa, Bohuněk. Vyloučení: 3:5, navíc Klhůfek (VSE) 5 minut plus trest do konce utkání za sekání. Bez využití. Diváci: 1920.

Vsetín: Žajdlík – Voženílek, Ondračka, O. Němec, Jenáček, Smetana, Říha, Hryciow – Jonák, Berzinš, Rob – Sihvonen, Klhůfek, Berger – Jenyš, Lichanec, Klímek – Hořanský, Štefka, Š. Bláha. Trenéři: Weintritt.

Přerov: Postava – R. Černý, Kudělka, Hrdinka, Chroboček, M. Novotný, Krisl, Ševčík – Doležal, Macuh, Kratochvíl – Březina, Pechanec, Svoboda – Goiš, F. Dvořák, Dobša – Indrák, Ministr, Fencl. Trenéři: R. Svoboda.