„Mluvíme o tom už delší dobu. Mrzí nás to. Není to dobrá pozice dotahovat pokaždé ztrátu. Musíme nad tím zamyslet a přistupovat k tomu líp. Pak nás to stojí strašně moc sil a pokaždé se to prostě neobrátí,“ hodnotil domácí trenér Robert Svoboda.

Ani odpověď Černého nevedla k tomu, aby se Zubři v dalším průběhu utkání vzpamatovali. A nepomohly ani přesilovky. V prostředním dějství měli Hanáci k dispozici hned tři, za začátku třetí dvacetiminutovky pak dokonce jednu čtyřminutovou. Početní výhody nesehrál Přerov dobře.

„Věděli jsme, jakým způsobem Vsetín brání i oslabení. Ale nebyli jsme schopni se s tím vyrovnat. Byly tam zbytečné ztráty a nedostali jsme se k solidnímu zakončení,“ pokrčil Robert Svoboda rameny.

Více než čtyři minuty dlouhá power play také k výrazným gólovým šancím nevedla, naopak Riku Sihvonen minutu a dvanáct sekund před závěrečnou sirénou pečetil na konečných 1:4.

Zubři tak třetí výhru v řadě nepřidali a Valaši se na svého středečního soka dotáhli na rozdíl jediného bodu. Přerov je čtvrtý, Vsetín pátý.

VIDEO: Oslavy Vsetína s fanoušky po utkání:

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Černý (Březina, Jan Svoboda) – 2. Lichanec (Bláha, Voženílek), 6. Berzinš (Krajčík, Rob), 17. Štefka (Hořanský, Ondračka), 59. Sihvonen. Rozhodčí: Cabák, Rapák – Hanzlík, Komínek. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 1519.

Přerov: Postava – Kudělka, Černý, Ševčík, Krisl, Gréč, Novotný, Hanák – Doležal, Süss, Jakub Svoboda – Jan Svoboda, Pechanec, Březina – Goiš, Macuh, Dvořák – Dobša, Ministr, Indrák. Trenéři: R. Svoboda a Dočkal.

Vsetín: Sachr – Ondračka, Voženílek, Němec, Prčík, Krajčík, Smetana – Rob, Berzinš, Jonák – Berger, Přikryl, Sihvonen – Bláha, Lichanec, Půček – Vítek, Štefka, Hořanský. Trenéři: Weintritt a Kucharczyk.