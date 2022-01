Právě Sloboda dorazil ve 32. minutě střelu Jana Svobody a poslal Zubry do vedení, které ve třetí dvacetiminutovce smazal po chybě vrchlabský Patrik Urban.

„Gólmani nás drží, ve hře nepropadáme. Chyby se stávají, ale je to o tom, že my dáme jen jeden gól. To musíme zlepšit,“ pokrčil Sloboda rameny.

Pořád ta stejná písnička

Zubři opět nedokázali využít jedinou přesilovku, šanci dostali i v prodloužení ve čtyřech proti třem, gól však nepadl. Výborně chytající gólmani Klimeš se Soukupem si to tak rozdali při samostatných nájezdech.

V těch se až v páté sérii jako první prosadil Tomáš Zeman, Marek Sloboda už odpovědět nedokázal a Vrchlabí se radovalo z triumfu.

„S klukama jsme se dohadovali, mně to bylo jedno, řekl jsem, že klidně pojedu poslední a vezmu to na sebe. Bohužel to nevyšlo. Je to loterie, soupeř byl šťastnější,“ uzavřel Sloboda.

Nabitý zápasový program Zubrů pokračuje v pondělí, kdy Hanáci vyrazí na led vedoucích Litoměřic. Už ve středu přivítají pražskou Slavii. Cíl bude jasný, odlepit se od pozic znamenajících baráž. Přerované totiž klesli už na 14. pozici.

HC Zubr Přerov – HC Stadion Vrchlabí 1:2sn (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Sloboda (Jan Svoboda) – 46. Urban (Matýs, Nedbal), rozhodující nájezd Zeman. Rozhodčí: Květoň, Vrba – Komínek, Otáhal. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 692.

Přerov: Klimeš – Kudělka, Kubeš, Hrdinka, Černý, Krisl, Ševčík, Dluhoš – Doležal, Herman, Jakub Svoboda – Goiš, Süss, Šoustal – Sloboda, Kratochvil, Jan Svoboda – Král, Dvořák, Novák. Trenér: Robert Svoboda.

Vrchlabí: Soukup – Kynčl, Linhart, Jelínek, Kajínek, Nedbal, Voženílek, Oliva – Kusý, Chrtek, Heřman – Mrňa, Kaut, Koffer – Chalupa, Urban, Matýs – Zeman, Pochobradský, Machač. Trenér: Tomáš Jirků.