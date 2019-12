„Všech třicet kol jsme odehráli bez většího výpadku. Jsme si ale vědomi toho, že vše se ještě může otočit. Jsme teprve v polovině soutěže a je potřeba ke všemu přistupovat velmi zodpovědně,“ má jasno sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

S Porubou se Přerované utkali 27. listopadu a skvělou formu zejména z domácích zápasů potvrdili až překvapivě drtivým vítězstvím 6:1. Nyní však začíná nová soutěž, přestože body z předešlých utkání pochopitelně týmům zůstávají.

„Chceme samozřejmě vyhrát každý zápas, ale dáváme si postupné cíle. Budeme teď hrát s těmi nejsilnějšími soupeři dvakrát doma a venku. Budou to nesmírně těžké zápasy, do kterých půjdeme s pokorou,“ uvedl Hanák pro klubový web.

Jasným cílem pro Přerovany je umístění do šestého místa, které by zajišťovalo přímý postup do play-off bez účasti v předkole. Právě Poruba je aktuálně na sedmé příčce a na Zubry ztrácí 12 bodů.

„Bude to obrovský boj o šestku, abychom nemuseli do předkola. Uvidíme, jak se s tím popereme, každopádně začínat play-off doma by bylo skvělé a byl by to zase další posun,“ uzavřel Pavel Hanák.