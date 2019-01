Povinnost splněna, navíc s velkým přehledem. Přerovští hokejisté nasázeli v Kadani soupeři šest gólů v první polovině zápasu, pak už se v poklidu šetřili na středeční duel s Kladnem. Zubři porazili Trhače 6:1 a ve vyrovnané tabulce Chance ligy poskočili na sedmé místo.

Přerovští Zubři. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Až na prvních deset minut, kdy jsme byli hlavama i tělem asi ještě v autobuse a Lukáš Klimeš nás tam podržel, jsme ten zápas měli pod kontrolou a zaslouženě vyhráli,“ zhodnotil duel trenér Přerova Vladimír Kočara.

Střelecké představení v první třetině nastartoval v 7. minutě obránce Jiří Krisl, který si tak vynahradil neuznanou regulérní branku z derby s Prostějovem. Za tři a půl minuty z dorážky zvýšil exkadaňský Darek Hejcman.

Klimeš dostal gól od červené

Jedinou komplikaci dopustili Zubři ve 12. minutě. A byla to málo vídaná branka. František Wágner nahodil puk od červené čáry a neuvěřitelně zaskočil Lukáše Klimeše. Nikdo se však na přerovského gólmana nezlobil, Klimeš předvádí v poslední době neskutečné výkony.

„Nevím, jestli to podcenil, nebo nevěděl, kde stojí, ale předtím nás opravdu podržel ve třech situacích a kluci dobře ví, co v něm máme,“ měl jasno kouč Zubrů.

Kuriózní branka nikterak nenahlodala zubří sebevědomí. Do konce úvodního dějství ještě předvedl perfektní forhendový blafák Jakub Navrátil, na 4:1 po něm ještě zvyšoval po přečíslení kapitán Tomáš Sýkora.

Do poloviny zápasu ještě Zubři přidali další dvě trefy díky Jaroslavu Moučkovi a exhibiční kombinaci, kterou zakončoval bek Robert Černý. Také on tak zasadil ránu svému bývalému klubu. Kadaň působila spíše odevzdaným dojmem.

„Odevzdaná nebyla, ten zápas byl poté, co jsme odskočili, prakticky bez soubojů, ale byl to bruslivý hokej nahoru a dolů. My jsme těch gólů samozřejmě mohli dát víc,“ podotknul Kočara.

Přerované se v dalším průběhu utkání zkušeně šetřili na další důležité a o poznání atraktivnější středeční utkání. Na Hanou zamíří kladenští Rytíři.

„Chceme vyhrát každý zápas a s Kladnem to platí stejně jako s kýmkoliv jiným,“ uzavřel trenér Zubrů.

SK Trhači Kadaň – HC Zubr Přerov 1:6 (1:4, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Wágner (Kůs, Šulek) – 7. Krisl (Sýkora), 10. Hejcman (Novotný, Goiš), 15. Navrátil (Malina, Pšurný), 19. Sýkora (Tomi, Sikora), 26. Moučka (Krisl, Goiš), 30. Černý (Moučka, Goiš). Rozhodčí: Zubzanda, Wagner – Beneš, Štofa. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 243.

Kadaň: Kuchař (21. Štěpánek) – Klejna, Novák, Hajič, Eliáš, Šefl, Foltýn, Uřídil – Wágner, Kůs, Šulek – Maršoun, Konášek, Zabloudil – Homer, Tupý, Svoboda – Vašíček, Rindoš. Trenéři: Petr Klíma, Roland Wágner, Miroslav Novák.

Přerov: Klimeš – Krisl, Černý, Pala, Zbořil, Malina, Novotný – Doležal, Pšurný, Navrátil – Sikora, Sýkora, Tomi – Goiš, Hejcman, Moučka – Gago, Dvořák, Š. Kratochvil. Trenér: Vladimír Kočara.



Tabulka:

1. Jihlava 47 27 6 3 11 163:102 96

2. Vsetín 47 26 6 2 13 177:128 92

3. Kladno 48 25 4 5 14 165:128 88

4. České Budějovice 47 24 6 2 15 149:113 86

5. Havířov 48 24 3 1 20 148:119 79

6. Prostějov 47 21 5 3 18 165:149 76

7. Přerov 47 22 2 6 17 129:115 76

8. Litoměřice 46 22 4 2 18 146:134 76

9. Třebíč 47 16 10 4 17 140:126 72

10. Frýdek-Místek 47 20 3 5 19 159:152 71

11. Slavia Praha 47 19 1 11 16 137:154 70

12. Poruba 47 16 6 2 23 148:152 62

13. Benátky nad Jizerou 48 13 3 6 26 122:162 51

14. Ústí nad Labem 48 10 1 7 30 119:189 39

15. Kadaň 47 8 1 2 36 92:236 28