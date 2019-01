Přerov/Valašské Meziříčí /AKTUALIZOVÁNO/ – Druhé utkání v krátkém sledu za sebou odehráli přerovští hokejisté na ledě soupeře. V sobotu deklasovali Uherské Hradiště 8:1 a ve středu zajížděli do Valašského Meziříčí, kde také naplno bodovali. Základ postavili ve druhé třetině, kterou vyhráli 3:2 a dílo dokončili dvěma góly v závěrečném dějství, což je katapultovalo na šestou příčku vyrovnané druholigové tabulky.

Radost přerovských hokejistů | Foto: David Klein

HC Bobři Valašské Meziříčí – HC ZUBR Přerov 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)

Hosté přijeli na Valašsko i s Coufalem, který se postavil do první útočné řady. Ta tak hrála v složení Coufal, Sedlák, Sprušil. Ostatní řady zůstaly nezměněny. Zubrům stále chyběli Ditrich s Kolářem. Očekával se velký tlak Bobrů, protože ti měli po prvním zápase v Přerově hostům co oplácet.

Začátek utkání byl z obou stran velmi opatrný a až od 5. minuty nabíral na tempu. Největší šance hostí v průběhu první části nevyužili Kotásek ani Kundrátek, a tak „udeřilo“ na druhé straně.

V 18. minutě ve vlastním oslabení Bobři prudce stříleli od modré čáry. Puk přerovskou klec sice minul, odrazil se však od zadního mantinelu zpět před Tihláře a po dorážce jednoho z domácích hráčů se nad brankou rozsvítilo červené světlo. Hráči i diváci se radovali! Sudí však puk za brankovou čárou neviděl, naopak Tihlář jej měl pod svým tělem (video můžete shlédnout na www.hokejprerov.cz a udělat si sami obrázek).

V poslední minutě prvního dějství ještě Tihlář vyrazil střelu Bacula na tyč a první třetina tedy skončila bez branek.

Po změně stran se do obrovské šance dostal Tatarčík, ale Tihlář mu kotouč vypíchl holí. Poté se však s góly už roztrhl pytel. Zubři faulovali a Bobři trestali. Ve 24. minutě po Matějného přihrávce poslal puk před branku Bacul a Tatarčík nadvakrát překonal ležícího Tihláře. O necelé tři minuty později putoval na trestnou lavici Hanák, ale pobyl na ní jen 6 sekund. Od modré čáry střílel Růčka, puk před bránou ještě tečoval Balga a domácí vedli už 2:0.

Ani ne minutu poté se do nájezdu dvou na jednoho dostala dvojice domácích Matějný s Tatarčíkem, ale zakončit se jí nepodařilo. To byl jeden z rozhodujících okamžiků utkání.

Zubři totiž nesložili zbraně a do konce druhého dějství stav dokázali senzačně otočit. První krůček udělali Zubři ve 31. minutě. Sprušilovu střelu vyrazil gólman Vlachýnský jen do prostoru mezi kruhy, odkud prudce pálil Viktor Coufal. Kotouč však zůstal ležet za nic netušícím brankářem a pohotový přerovský útočník tak dorážel do prázdné klece.

Ve 33. minutě odešel za držení hole na trestnou lavici domácí Blažek a ani on na ni dlouho nepobyl. Po přihrávkách Hanáka a Kočary mířil přesně Martin Kotásek a stav byl rázem srovnaný.

Druhá útočná formace Zubrů zaúřadovala i ve 38. minutě. Kosátek našel před brankou volného Pavla Hanáka, ten si položil brankáře i obránce a elegantně zavěsil – 3:2 pro Meo. A šlo se do kabin. Pro Přerov byl obrat povoleným dopingem, naopak Bobři odjížděli do šaten se sklopenými hlavami.

A to se také projevilo v závěrečné části, kdy se hrálo především před Vlachýnským. Přerovští své vedení pojistili hned ve 42. minutě, kdy se prosadil nejproduktivnější hráč hostí – Pavel Hanák na brankovišti úspěšně dorážel střelu Kočary a poslal svůj tým do vedení 4:2.

Definitivní gólovou tečku za utkáním poté udělala souhra Sedláka s Danielem Faltýnkem, kdy si druhý jmenovaný od modré čáry perfektně najel před branku, kde jej našel Sedlák a přerovský kapitán zvýšil a upravil na konečných 5:2. V závěru střetnutí poté ještě Sprušil orazítkoval tyč.

Statistiky

Branky: 26. Tatarčík (Bacul, Matějný), 27. Balga (Růčka, Blažek) – 31. Coufal (Sprušil), 33. Kotásek (Kočara, Hanák), 38. Hanák (Kotásek, Kočara), 42. Hanák (Kočara, Kotásek), 47. Faltýnek (Sedlák, Sprušil).

Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. Střely: 34:51. Buly: 38:45. Průběh utkání: 2:0, 2:5.

Sestavy

HC Bobři Val. Meziříčí: Vlachýnský – Bacul, Balga, Blažek, Bokroš, Dvořák, T. Fojtík, Kostelňák, Martiník, Matějný, Palík, Růčka, Tatarčík, M. Varga, Mir. Varga, D. Varga, Vašut.

HC ZUBR Přerov: Tihlář – Pala, Faltýnek, Ferenc, Osina, Vlček, Novajovský, Pírek – Coufal, Sedlák, Sprušil – Kočara, Hanák, Kotásek – Menšík, Kohút, Kundrátek – Sršeň, Palička, Holík.

Zubři tak z dvou venkovních utkání vybojovali 6 bodů a poskočili na šestou příčku. Vylepšit svou bilanci mohou už v sobotu, kdy od 17 hodin přivítají Hodonín, kterému mají co oplácet. Na ledě Drtičů totiž v úvodu sezony prohráli 2:6.

DAVID KLEIN

KAREL PETR

TABULKA 2. ligy - východ

1. Šumperk 15 10 3 0 0 2 82 : 42 36

2. Havířov 15 10 1 0 1 3 69 : 39 33

3. Orlová 15 10 0 0 0 5 58 : 41 30

4. Opava 15 10 0 0 0 5 57 : 40 30

5. Prostějov 15 9 0 0 2 4 62 : 37 29

6. Přerov 15 7 2 0 1 5 68 : 39 26

7. Val. Meziříčí 15 7 2 0 0 6 64 : 65 25

8. Hodonín 14 7 1 0 1 5 64 : 54 24

9. Nový Jičín 15 8 0 0 0 7 45 : 48 24

10. Břeclav 15 5 2 0 1 7 39 : 48 20

11. Vsetín 15 5 1 0 0 9 40 : 64 17

12. Technika 15 4 0 0 1 10 38 : 55 13

13. Frýdek-Místek 15 2 1 0 3 9 44 : 71 11

14. Uherské Hradiště 15 3 0 0 2 10 31 : 74 11

15. Uničov 15 2 0 0 1 12 42 : 86 7