Náročnou sérii Přerované zvládli na jedničku. Dovezli si výborných osm bodů, v tabulce se drží na třetím místě, které budou hájit už ve středu v pikantní bitvě se Vsetínem.

„Měli jsme interní počty, které nám teda vyšly,“ usmívá se asistent hlavního trenéra Kočary Jakub Grof.

„To už je za námi. Musíme být spokojeni. Osm bodů z venkovních zápasů je příjemných. Samozřejmě nás ale ještě čeká patnáct zápasů,“ dodal kouč.

Fanoušci přitom mohli mít obavy nejen z obtížných bojů venku. Přerované do druhé části Chance ligy nevstoupili dobře, když už se po Vánocích zvedli, víceméně střídali venkovní porážky s výhrami v Meo Aréně.

„Jednoduše si myslím, že před třemi týdny jsme byli mentálně lehce dole, což je v sezoně normální. Takhle to v hokeji chodí. Šlo vidět, že během venkovní série se tým semknul, pracoval a pracoval. Ty zápasy byly opravdu náročné, ale tým je zvládl. Věřím, že ukázal sílu do budoucna,“ zmínil Jakub Grof.

DROBNÉ ZÁSAHY DO SESTAVY? NEVADÍ

Společně s Vladimírem Kočarou přitom musel i během venkovní šichty zasahovat do sestavy kvůli zraněním. Proti Havířovu ještě chyběl nejproduktivnější hráč Roman Pšurný, do první formace se tak posunul Darek Hejcman (a po sedmi vteřinách měl asistenci u bleskového gólu Navrátila).

Proti Litoměřicím už Pšurný naskočil do hry, mimo ale tentokrát byl Jaroslav Moučka. Stejně jako proti Azetu však ofenziva přes absence ukázala sílu a Zubři zvítězili 4:3.

V Chomutově se k Moučkovi na marodku přidal Mikuláš Zbořil, toho ale v obraně spolehlivě nahradila 19letá naděje juniorky Tomáš Dřímal. A byl z toho jeden inkasovaný gól a hlavně další dva body.

Proti Slavii chyběl už pouze Matouš Kratochvil, v Edenu už Přerované výbornou bodovou šňůru nenatáhli.

„Zranění tam jsou. Je to klišé, ale patří to k hokeji. Myslím si však, že i s tímto můžeme být spokojeni. Když to zaťukám, vyhýbají se nám zatím nějaká fatální zranění. Věřím, že to takto bude pokračovat. Do play-off na tom potřebujeme být dobře psychicky i fyzicky,“ má jasno Grof.

MOTIVACE FUNGUJE

Situace za rozjetým Motorem se v tabulce zajímavě poskládala, důležitou roli hraje doslova každý bod. Už v prvních třiceti kolech trenéři Zubrů mluvili tak, jako by se v podstatě jednalo o play-off. Jak tedy motivovat hráče dál, když stejně klíčové jsou vzhledem k co nejlepší pozici pro vyřazovací boje i další duely?

„Ta vnitřní motivace tam musí být. Bez ní by ta práce by byla složitá. Tohle nám funguje dobře. Kluci na to slyší, chtějí se zlepšovat a vědí, že medaile se rozdávají později. Je potřeba vytrvalá práce, o tom to teď hlavně je,“ naznačil Jakub Grof.

Ve středu proti Vsetínu bude každopádně o motivaci postaráno už tak nějak automaticky. Bitvy s Valachy patří k tomu nejlepšímu, co je v Chance lize během sezony k vidění.

„Se Vsetínem jsou to hlavně pěkné zápasy. Věřím, že naši skvělí fanoušci si zase najdou cestu na stadion. I ve Vsetíně chodí hodně lidí, ty zápasy mají náboj, který je podpořen hlavně publikem a atmosférou. Pro kluky je to hrozně důležité. V tom se hraje jinak, máme se na co těšit,“ říká přerovský asistent.

PROTI VSETÍNU VŽDY NA STO PROCENT

Vzájemná bilance z letošní sezony hovoří kladně pro Zubry, kteří se radovali ze dvou těsných výher 2:1. Na Lapači přitom až po samostatných nájezdech. Poslední duel ovládli na svém ledě Vsetínští poměrem 2:0.

„I s přípravou s nimi hrajeme už pošesté v sezoně. Ty týmy se znají, navíc je to kousek, k tomu ta atmosféra,“ zamyslel se Jakub Grof. „Já si myslím, že čekat můžeme hokej na sto procent. S čím přijede Vsetín nebo s čím nastoupíme my, to není až tak důležité. Hlavní je, že do toho všichni půjdou naplno. Proto tyhle zápasy mají kvalitní parametry,“ uvedl juniorský mistr světa z roku 2001.

Před Zubry se začíná rýsovat jasný cíl, kterým by mohla být elitní čtyřka tabulky. Ta by zaručovala výhodu domácího prostředí na úvod čtvrtfinálové série i v případném sedmém utkání.

„Samozřejmě, budeme rádi za čtyřku. Není ale nějak zvlášť potřeba dívat se na tabulku. Musíme zápas od zápasu podávat solidní výkony. Já věřím, že to pak dopadne,“ uzavřel Jakub Grof.