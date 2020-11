Nové rozlosování soutěže počítá vzhledem k časové prodlevě s odehráním dvoukolové základní části. Druhý duel po nucené přestávce pak Přerované odehrají doma v sobotu 28. listopadu proti Ústí nad Labem.

„Pauza byla velice dlouhá, proto jsme moc rádi, že se znovu vracíme do zápasového kolotoče. Máme nevýhodu v tom, že musíme před každým kolem otestovat téměř celý tým, což může značně ovlivnit sestavu. Nehledě na finanční zatížení PCR testů. Uděláme však maximum pro to, abychom byli na restart ligy co nejlépe připraveni,“ řekl sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Nad tím, v jaké sestavě Meo v sobotu na ledě Rysů nastoupí, ovšem visí otazník. Přerované se sice v úterý konečně mohli vrátit z kroměřížského azylu na domácí led, chybělo jim však několik opor. Roman Pšurný v úterý nastoupil za Zlín na ledě Litvínova, brněnská Kometa zase povolala kromě Filipa Krále také Jana Süsse a Matěje Svobodu.

„Do ideální sestavy máme daleko, ale nevadí nám to. Trénují s námi další kluci,“ uvedl hlavní kouč Vladimír Kočara pro klubový web.

Počítat Přerované naopak mohou s Ondřejem Kacetlem do brány, Janem Dluhošem ze Zlína do obrany a Tomášem Šoustalem z Komety do útoku. S týmem už trénovali také dlouhodobí marodi Lukáš Forman a Jiří Goiš.

„Jsme rádi, že jsme se konečně vrátili domů, kde to známe. Led měl velice dobrou kvalitu, trénink byl ve velkém tempu. Těšíme se na sobotu,“ prozradil Ondřej Kacetl.

Zbývá jen jediné – všichni musí projít v pátek testy na covid, aby trenérům nepřibyly další komplikace.

„S jakou sestavou pojedeme do Frýdku, nevíme. Na čtvrtečním nebo pátečním tréninku si sestavu můžeme nastavit, ale po pátečních testech taky můžeme v sobotu zjistit, že šest sedm kluků na zápas nepojede,“ zmínil trenér Kočara.