„Bylo to vyrovnané utkání, výborně zachytali oba brankáři. Bohužel jsme se neprosadili, žádná z příležitostí se neujala," hodnotil zápas po jeho skončení kouč Zubrů Robert Svoboda.

Zápas přinesl divákům sice poměrně atraktivní podívanou, ti nejdůležitější hosté se ale do frýdeckomístecké haly Polárka po celou základní hrací dobu nedostavili. Góly tomuto střetnutí skutečně chyběly. Nutno ale dodat, že hlavními postavami byli oba muži v maskách.

A tak zápas dospěl až do prodloužení, kde mu v čase 62:22 vystavil svou pohotovou dorážkou stopku ex-přerovský Vlastimil Dostálek.

Přerovská běžkyně Brtníčková má zlato z MČR v silničním běhu!

Přerovští hokejisté tak nakonec šesté vítězství v řadě nepřidali. I tak jsou ale stále jediným týmem, který ještě ani jednou neprohrál po základní hrací době. V tabulce jim aktuálně patří pěkná třetí pozice za dvanáct nasbíraných bodů

„Každá série jednou končí, ale bod bereme. Až do konce to nebyl jednoduchý zápas, v závěru jsme ještě museli čelit přesilovce soupeře. V prodloužení pak domácí rozhodli po individuální akci. Neodjíždíme ale s prázdnou, takže to není úplně černé," uzavřel Robert Svoboda.

HC Frýdek-Místek - HC Zubr Přerov 1:0p (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 63. Dostálek (Lyszczarczyk). Rozhodčí: Micka, Zubzanda – Dědek, Štěpánek. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 855.

Frýdek-Místek: Švančara – Teper, Havránek, Ročák, Zeleňák, Michálek, Žůrek, Adámek – Lyszczarczyk, Vrdlovec, Dostálek – Ramik, Macháček, Matěj – Bednář, Haas, Hotěk – Homola, Jobánek, Geidl. Trenér: Martin Janeček.

Přerov: Postava – Černý, Kudělka, Chroboček, Gréč, Krisl, Ševčík, Hanák – Jakub Svoboda, Kratochvil, Indrák – Březina, Pechanec, Okál – Goiš, Macuh, Jan Svoboda – Dobša, Dvořák, Fencl. Trenér: Robert Svoboda.