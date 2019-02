Přerov – Pauza nejspíš prospěla. Přerovští hokejisté v pátek dohrávali 29. kolo WSM ligy na domácím ledě s předposlední Kadaní a přes značně obměněnou sestavu dokázali zvítězit 2:1.

O góly Zubrů se postaral debutant a zbrusu nová posila Jan Berger společně s Lukášem Chmelířem.

Přerované se díky ubojovaným třem bodům posunuli na páté místo tabulky.

„Je to nepříjemný, důrazný a bruslivý soupeř, měli jsme dnes i štěstí. Připravovali jsme kluky na to, že herně se Kadaň nepohybuje v patrech tabulky, do kterých patří. Dnes to nebylo pohledné utkání pro diváky, na to ale my nehrajeme. Ani nemůžeme. V každém zápase jsme rádi za každý bod," hodnotil s pokorou domácí kouč David Kudělka.

V útoku Zubrů prakticky nezůstal kámen na kameni. Ve druhé formaci nahradil Michala Popelku, který naskočil v extralize za Zlín, další hráč ševců Martin Podešva.

Do třetí formace zařadili trenéři novice Bergera a do čtvrté lajny se posunula další z nových tváří ve žlutomodrém Roman Dymáček.

Možná i vinou těchto změn se hra domácích zdála poměrně neurovnaná. Diváci sledovali spíše bojovný hokej z obou stran.

Do vedení šli v 11. minutě Trhači. Přesilovku využil pohotovou střelou z mezikruží Ondřej Beránek. Odpověď domácích na sebe však nenechala dlouho čekat. Jakub Ižacký o dvě minuty později našel výborně zpoza brány Bergera, který střelou po zemi propálil Lukeše v bráně Kadaně.

Vyrovnaný boj pokračoval i ve druhé dvacetiminutovce. Hosté mohli hned v jejím úvodu jít podruhé v zápase do vedení, Hlava ovšem trefil pouze tyč Horčičkovy klece. Na druhé straně ujížděl ve 26. minutě sám na Lukeše Ižacký, na gólmana Trhačů ale nevyzrál.

Rozhodnutí mělo padnout ve třetím dějství. Na hokejce ho měl nejprve hned dvakrát Jakub Ižacký, ani v jednom případě však puk dobře netrefil. Naopak Lukáš Chmelíř se ve 43. minutě do své rány od modré opřel skvěle a poslal Zubry do vedení.

„Dnes jsme se nedostali do nějakého většího tlaku. Až ve třetí třetině jsme si řekli, že do toho půjdeme s větší razancí a sebeobětováním. Chtěli jsme víc nahazovat puky na bránu. Nakonec i díky tomu padl rozhodující gól," byl spokojen Kudělka.

Náskok si Přerované pohlídali až do závěrečné sirény, přestože po faulu Ference museli posledních 24 vteřin dohrávat ve čtyřech proti šesti.

Žádné velké páteční oslavy se ovšem nekonaly.

Zubři hned další den hostí v důležitém klání nevyzpytatelný Frýdek-Místek. Zápas začne v 17 hodin.

HC Zubr Přerov – SK Trhači Kadaň 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Berger (Ižacký, M. Kratochvíl), 43. Chmelíř (Procházka, Sýkora) – 11. Beránek (Hejcman). Rozhodčí: Sýkora – Malý, Šimán. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1. Diváci: 1637.

Přerov: Horčička – Chmelíř, Šnajnar, Novotný, Ferenc, Zbořil, Vágner, Pala, Malina – Plášek, Sýkora, Procházka – Goiš, Podešva, Kovařík – Ižacký, Berger, M. Kratochvíl – Š. Kratochvíl, Dymáček, Král. Trenéři: Petr Dočkal, Vladimír Kočara, David Kudělka.

Kadaň: Lukeš – Trefný, Černý, Šimek, Šafář, Tomeček, Popela – Hlava, Osmík, Kohout – Beránek, Hejcman, Krejčiřík – Vrána, Zadražil, Vaněk – Ringler, Chrpa. Trenér: Jaroslav Beck.

Tabulka:

1. Motor České Budějovice 28 18 2 0 8 101:58 58

2. Kladno 29 15 4 2 8 83:64 55

3. Jihlava 29 14 5 1 9 80:54 53

4. Slavia Praha 29 12 8 0 9 78:81 52

5. Přerov 29 12 4 3 10 84:72 47

6. Benátky nad Jizerou 29 11 2 9 7 79:77 46

7. Prostějov 29 9 5 6 9 94:88 43

8. Ústí nad Labem 29 9 6 3 11 86:93 42

9. Frýdek-Místek 29 10 4 2 13 76:85 40

10. Litoměřice 29 10 2 5 12 66:68 39

11. Třebíč 29 9 2 8 10 73:90 39

12. Havířov 29 8 3 4 14 61:67 34

13. Kadaň 30 10 0 3 17 74:98 33

14. Most 29 7 2 3 17 54:94 28