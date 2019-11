Přerované sice v utkání postrádali několik důležitých hráčů, nechyběla ale hvězdná posila Josef Hrabal. Ještě před startem samotného zápasu však patřila Meo Aréna někomu jinému. Přerovský zimní stadion uctil minutou ticha zesnulého legendárního hlasatele Pavla Doláka.

Sporný gól bruslí

Do vedení šli domácí, když ve 12. minutě použili svou velkou zbraň – přesilové hry. Jakub Navrátil se v pádu prosadil bekhendem a otevřel skóre. Na 2:0 pak po sporném momentu zvyšoval Jaroslav Moučka. Puk za Strmeně do prázdné klece dotlačil bruslí, sudí nejprve rozpažil, po poradě ale branku uznal.

„Od toho jsou rozhodčí, aby takové situace řešili. Je to na jejich posouzení. V prodloužení pak Budějovicím odpustili jasný faul. To je hokej. My děláme chyby, dělají je i jiní,“ vyjádřil se k situaci trenér Přerova Vladimír Kočara.

Za stavu 2:0 v první třetině byla v Meo Aréně elektrizující atmosféra. Po skvělém průniku Josefa Hrabala bylo nařízeno trestné střílení. Hrabal, který netradičně nastoupil ve třetím útoku, však třetí gól nepřidal.

Zubry pak zchladila individuální akce Pavla Pýchy, který snížil na 2:1.

Zbytek utkání se od začátku druhé třetiny nesl hlavně ve znamení přesilovek. V prostředním dějství měl největší šanci v početní výhodě přerovský Černý, nevyzrál na skvělého Strmeně.

Motor zapnul a srovnal

Přerovanům poté nevyšel vstup do třetí třetiny. Hosté opět dostali možnost přesilovky, puk propadl ke Zdeňkovi Doležalovi, který srovnal na 2:2.

Motor pak zapnul na vyšší rychlostní stupeň a poprvé výrazněji Přerovany přehrával, výsledkem byla dvouminutová přesilovka pět na tři a břevno Plášila. Zubři i tohle přežili, sami pak své početní výhody nevyužili.

V prodloužení branka nepadla, v nájezdech čaroval hlavně Lukáš Klimeš a Roman Pšurný obstaral rozhodující trefu.

„Pro diváky atraktivní zápas, všichni viděli, proč jsou Budějovice na prvním místě. Dvě třetiny jsme hráli slušně, ve třetí nás zatlačili, ale ustáli jsme přesilovku pět na tři. Zvládli jsme posledních pět minut a v prodloužení jsme byli lepší,“ ohlížel se Vladimír Kočara.

Zubři se díky cennému skalpu největšího aspiranta na postup do extraligy udrželi na třetím místě tabulky. Další utkání odehrají ve čtvrtek na ledě Litoměřic.

HC Zubr Přerov – ČEZ Motor České Budějovice 3:2sn (2:1, 0:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Navrátil (Pšurný, Doležal), 14. Moučka (Šnajnar), rozhodující nájezd Pšurný – 19. Pýcha (Z. Doležal, Přikryl), 42. Z. Doležal (Karabáček, Holec). Rozhodčí: Kašík, Vrba – Lukš, Novák. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:1. Diváci: 2011.

Přerov: Klimeš – Černý, Krisl, Kubeš, Zbořil, Weinhold, Šnajnar – T. Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Popelka, Číp – Hrabal, M. Kratochvil, Dvořák – Kočica, Süss, Svoboda – Indrák. Trenér: Vladimír Kočara.

České Budějovice: Strmeň – Pýcha, Plášil, Suchánek, Allen, Lytvynov, Pavel – Christov, Venkrbec, Holec – Babka, Přikryl, Z. Doležal – Novák, Kloz, Endál – Karabáček, Prokeš, Veselý – Beránek. Trenér: Václav Prospal.