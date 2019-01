Hodonín/Přerov - Hokejisté Přerova nedokázali ve středečním utkání sedmého kola druhé ligy porazit domácí celek Hodonína a domů tak přijeli bez bodu.

SHK Hodonín – HC ZUBR Přerov 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Utkání Drtičů se Zubry začalo na hodonínském zimním stadionu TEZA z obou stran ve vysokém tempu. První vážnější šance se zrodila před přerovskou brankou, kterou se snažil ohrozit Vrba.

Jeho průnik až před Tihláře ale do gólového konce nevedl. Na druhé straně se v 6. minutě po křídle uvolnil Sprušil a střelou otestoval pozornost hodonínského gólmana. Pěknou akci předvedli Zubři i o dvě minuty později. To Vlček vyslal tvrdý střelecký pokus od modré a Menšík před Holešem puk nebezpečně tečoval.

Stejně razantní střelou se hned vzápětí prezentoval hodonínský Hollý a pořádně vyprášil Tihlářův levý beton. Neúspěšný střelec domácích si ale vše vynahradil v závěru 11. minuty, kdy Drtiči hráli přesilovku. Ta byla využita už po šestnácti vteřinách, když Hollý s přehledem zavěsil pod horní tyčku – 1:0. Vedení ale tradičně houževnatým Drtičům příliš dlouho nevydrželo.

V 15. minutě si důrazný Sprušil vynutil faul a také Zubři se v přesilovce zapsali do střelecké listiny. Autorem vyrovnávací branky byl Hanák, který dostal od Osiny přihrávku přesně do jízdy a krásně puk zvedl do horní části klece – 1:1. V závěru prvního dějství se Přerov musel po faulu Ditricha ještě bránit v oslabení. Drtiči dlouho obléhali Tihlářovu branku, ale skóre už se do sirény nezměnilo. Také druhá třetina nabídla divákům velice pohledný hokej, který se hrál nahoru-dolů.

Ve 23. minutě měl Hodonín dobrou příležitost vrátit se znovu do vedení. Ostrou střelu Salajky od modré však Hollý tečoval mimo prostor přerovského brankoviště. Hned po chvíli si Zubři vyzkoušeli hru v početní převaze a domácí na chvíli hodně zatlačili.

Po kombinacích celé pětky nebezpečně pálili Pala s Novákem, ale hodonínská obrana v čele s brankářem Holešem odolala i následným nepříjemným dorážkám. Ve 26. minutě došlo naopak na hodonínskou přesilovku a také Přerov se musel chvíli bránit. Zubři se ale z tvrdého sevření překvapivě rychle oklepali a hned třikrát během krátké chvíle vyhodili puk.

Na začátku 30. minuty chybělo Zubrům k vedení opravdu málo. Brankář Holeš totiž neudržel Sprušilem tvrdě nastřelený kotouč a domácí bek v poslední chvíli musel odpálit puk z brankové čáry.

Znovu se tak po chvíli do akce dostalo známé „nedáš-dostaneš“. Obráncům ujel po křídle Korotvička a přerovského brankáře jednoduše propálil – 2:1. O dvě minuty později to vypadalo se Zubry ještě hůře. Do dobré střelecké možnosti se dostal Komárek a puk poslal přesně pod horní tyčku – 3:1.

Přerov měl šanci ještě ve druhé třetině na dva rychlé góly odpovědět, ale přesilovku nedokázal využít. Závěrečnou část začali Zubři ještě více aktivně. Ve 44. minutě ale však sami mohli po velké hrubce obrany inkasovat.

Na několik vteřin se před Tihlářem objevil zcela sám Jurásek a přerovský gólman musel vytáhnout skutečně luxusní zákrok. V dalších minutách snahu Přerova o vyrovnání skóre hodně zbrzdila dvě oslabení a čas se k šedesáté minutě blížil mílovými kroky.

V 52. minutě se Hodonín dostal do nadějného přečíslení dvou na jednoho, které však Vrba s Hollým nezakončili přesně. Závěrečné minuty zápasu potom patřily přerovským, kteří hráli dvakrát v početní výhodě. V 54. minutě Novák s Palou připravili dobrou možnost pro Ditricha, ale Holeš prostor u své levé tyčky včas pokryl betonem.

V 56. minutě visel druhý přerovský gól doslova na vlásku. Po Palově prudké přihrávce měl Ditrich před sebou už téměř prázdnou bránu, kotouč však nedokázal dostatečně zvednout.

V posledních vteřinách zápasu už Drtiči nepovolili více ohrozit Holešovu branku a utkání nakonec vyhráli v poměru 3:1.

Statistiky

Branky: 11. Hollý, 31. Korotvička (Pokorný), 33. Komárek (Jurásek, Peš) – 15. Hanák (Osina). Vyloučení: 5:7, navíc Komárek (Hodonín) 10 minut osobní trest, Pokorný (Hodonín) 10 minut osobní trest. Využití: 1:1. Diváků: 1347. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 3:1.

Sestavy

SHK Hodonín: Holeš – Flamík, J. Rapant, Pokorný, Podešva, Komárek, Šimeček, Salajka, Šťastný – Hoza, Šúrek, Vaškovič, Korotvička, Jurásek, Hrtús, Haring, Peš, Kuba, Vrba, Hollý.

HC ZUBR Přerov: Tihlář – Pala, Novák, Halouska, Osina, Vlček, Pírek, Brázda – Kolář, Sprušil, Ditrich, Kočara, Hanák, Kotásek, Menšík, Kohůt, Žibrita, Sedlář, Kundrátek, Staněk.

Lubomír Oslizlo (HC ZUBR Přerov): „Hodonín dnes zahrál velice kvalitně. Bohužel jsme dostali ve druhé třetině po našich chybách takové dva laciné góly. Dnes jsme si vypracovali hodně šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. Ve druhé a třetí třetině jsme měli několik tutovek a ty prostě v takovém utkání musíme dát, pokud chceme pomýšlet na body. Na jeden gól se těžko vyhrává.“

