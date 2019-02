Malý ale důležitý krůček směrem k play-off udělali v sobotu přerovští hokejisté na ledě Havířova. Souboj tabulkových sousedů ovládli poměrem 2:1, získali tři body a celkem už jich mají 82, stejně jako Azet a Litoměřice. Naplno ovšem bodoval také devátý Frýdek-Místek, na který Zubři drží náskok pěti bodů.

„Zisk tří bodů z Havířova je pro nás samozřejmě výborný, ale je to jen jeden z mnoha zápasů, které jsme museli zvládnout pro postup do play-off. Nicméně věřím, že pokud budeme hrát takhle, tak to zvládneme,“ řekl po utkání přerovský trenér Vladimír Kočara.

Bez Jakuba Navrátila, který se hattrickem blýskl v Chomutově za přerovskou juniorku, zato poprvé od září s Karlem Pláškem mladším nastoupil jeho tým do důležitého klání s Havířovem.

V první třetině to však s Kočarovým týmem nevypadalo nikterak vesele. Vedení 1:0 domácím po pěkné akci zařídil v 7. minutě Radek Pořízek. Zubři pak mohli být rádi, že neprohrávali vyšším rozdílem. V přerovské kleci však úřadoval aktuálně nejlepší gólman Chance ligy Lukáš Klimeš.

„Začátek z naší strany nebyl dobrý, po první třetině jsme museli hráčům v šatně důrazně domluvit. Od druhé třetiny už byl náš výkon mnohem lepší,“ ohlížel se Kočara.

Srovnání tak ve 27. minutě obstaral Michal Gago. Zlínský útočník po zranění naskočil teprve ke třetímu utkání v sezoně v přerovském dresu a díky důrazné dorážce se radoval z premiérové trefy.

Také u rozhodující branky utkání byl Michal Gago. Jaroslav Moučka ve 45. minutě vyhrál vhazování, Gago přistrčil Vojtěchu Tomimu a v minulé sezoně ještě hráč Havířova potopil svůj bývalý klub přesnou střelou zápěstím.

Hosté v infarktovém závěru přežili power play Azetu i více než půlminutové oslabení. Zubři tak pokazili havířovskému kapitánovi Marunovi následnou oslavu třicátých narozenin.

Druhou nejvyšší soutěž nyní čeká kvůli reprezentační přestávce více než týdenní volno. Další kolo je na programu až v pondělí 11. února, kdy Přerov bude chtít naplno bodovat popáté v řadě. Tentokrát na ledě Ústí nad Labem.

AZ RESIDOMO Havířov – HC Zubr Přerov 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Pořízek (Bambula, Gřeš) – 27. Gago (Weinhold, Moučka), 45. Tomi (Moučka, Gago). Rozhodčí: Obadal, Kašík – Poruba, Rožánek. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 2248.

Havířov: Matoušek – Chroboček, Matai, Bořuta, Staněk, Rašner, Dudek – Kotala, Seman, Rehuš – Maruna, Haas, Bednář – Gřeš, Pořízek, Bambula – Procházka, Veselý, Pawliczek. Trenér: Jiří Režnar.

Přerov: Klimeš – Novotný, Černý, Pala, Zbořil, Malina, Weinhold – Doležal, Pšurný, Plášek – Sikora, Sýkora, Tomi – Goiš, Hejcman, Moučka – Gago, Davídek, Š. Kratochvil. Trenér: Vladimír Kočara.



Tabulka:

1. Jihlava 49 29 6 3 11 176:106 102

2. Vsetín 49 26 6 2 15 183:138 92

3. Kladno 50 26 4 5 15 171:136 91

4. České Budějovice 49 25 6 2 16 155:118 89

5. Havířov 50 25 3 1 21 154:125 82

6. Litoměřice 48 24 4 2 18 158:139 82

7. Přerov 49 24 2 6 17 137:118 82

8. Prostějov 48 22 5 3 18 172:151 79

9. Frýdek-Místek 49 22 3 5 19 168:157 77

10. Třebíč 49 16 11 4 18 147:135 74

11. Slavia Praha 49 19 1 11 18 145:164 70

12. Poruba 48 16 6 2 24 150:157 62

13. Benátky nad Jizerou 50 13 3 7 27 127:172 52

14. Ústí nad Labem 50 11 1 7 31 125:200 42

15. Kadaň 49 8 1 2 38 95:247 28