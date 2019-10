Zubři uzavřou první polovinu rozlosování v Sokolově

Více než čtyři a půl roku zpátky cestovali přerovští hokejisté asi 430 kilometrů na západ do Sokolova, kde je čekal veledůležitý barážový duel s tamním Baníkem. Zubry tehdy prohra 1:2 nemusela muset, stejným poměrem totiž pak po samostatných nájezdech zvítězili doma a byli to oni, kdo se po 17 letech vrátil do druhé nejvyšší soutěže.

Hokejisté Přerova. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek