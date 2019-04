„Tento a další týden je záběhový, abychom si všechno osahali a seznámili se s tím, co budeme dělat,“ řekl asistent hlavního trenéra Kočary Jakub Grof, který úvodní trénink vedl společně s Jiřím Sklenářem a kondičním trenérem.

„Jsou to tréninky seznamovací, pro většinu kluků nové. Soustředíme se zatím hlavně na kvalitu provedení těch cvičení. Věřím, že klukům se to líbí, postupem času začneme přidávat další věci,“ prozradil Jakub Grof.

Jisté místo v týmu zatím mají oficiálně pouze brankář Daniel Šimonů, obránci Mikuláš Zbořil a Robert Černý, útočníci Roman Pšurný, Jakub Navrátil, Jiří Goiš, Darek Hejcman a Daniel Indrák. Podle informací Deníku je na spadnutí podpis smlouvy Tomáše Doležala.

JAK SESTAVIT TÝM? CHYBÍ NOTY

U dalších hráčů je situace tak trošku nejistá. Na vině jsou i nejasnosti ohledně herního řádu Chance ligy a toho, jak dopadnou spory ohledně nejvyšší soutěže juniorů.

„V tuto chvíli ještě vůbec nevíme, jak to bude vypadat. Jestli budeme muset do prosince hrát na tři kluky ročníku 2000 a mladší, nebo vzhledem k mistrovství světa juniorů, kterým se teď svaz pořád ohání při obhajování změn, budeme muset hrát jen s osmnácti hráči, z toho budou ti tři mladší,“ upřesnil hlavní trenér a sportovní manažer mládeže Zubrů Vladimír Kočara.

„Prostě nemáme noty. Důležitá také bude podoba play-off, jestli bude předkolo či nikoliv,“ dodal kouč.

Jisté však je, že kádr bude mezi sezonami omlazen. Mluví se o konci kapitána Tomáše Sýkory i některých dalších zkušených borců.

„Jádro týmu určitě měnit nechceme, protože je výborné. Samozřejmě bychom tady chtěli mít všechny hráče z uplynulé sezony, ale takhle to nefunguje. Nelze jen tak podepsat dvacet hráčů,“ vysvětlil Vladimír Kočara.

„Díváme se na to optikou ne jedné, ale více sezon dopředu, abychom měli hráče vhodné do play-off, kteří by zároveň pomáhali našim mladým. Veřejnost by to měla pochopit a být s námi,“ doplnil hlavní trenér.