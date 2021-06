Tohle je unikát. V ofenzivě prvoligových hokejistů Přerova najdete v nové sezoně tři nositele příjmení Svoboda. Ke zkušenému Jakubovi a posile Janovi se přidává také talentovaný Matěj, který u řeky Bečvy přidá už svou třetí sezonu.

Hokejisté Přerova (v modrém) proti Kadani. Matěj Svoboda | Foto: Deník / VLP Externista

„V Přerově už nějakou dobu hraji a mám to tu rád. Za mě to byla dobrá volba. Doufám, že se to tak ukáže i v sezoně,“ přeje si Svoboda, který měl na stole i další nabídky z Chance ligy.