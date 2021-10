Utkání mělo čtvrthodinové zpoždění, hosté dorazili později kvůli tragické dopravní nehodě na dálnici D8 u Sedlce.

„Na to, že jsme seděli osm hodin v autobuse, podali kluci parádní výkon,“ smekl trenér Slovanu Jaroslav Roubík.

Zubři tak v úvodu mohli využít možné ospalosti soupeře, Ústí ale ukázalo, že bude tvrdým oříškem.

„Už jsem taky zažil to, že jsme přijeli rovnou na rozbruslení a pak jsme v prvních dvou střídáních dali dva góly. Takže těžké odhadnout, jak to bude. Ale chtěli jsme na ně vlétnout podobně jako na Prostějov,“ zmínil Jakub Svoboda.

Realita ale byla poněkud odlišná. „Bylo to extrémně náročné. Viděli jsme je na videu, něco jsme si říkali, vyzkoušeli, ale realita v zápase nebyla tak dobrá, jak jsme si to natrénovali. Střední pásmo měli zavřené extrémně, nebyli jsme schopní se tam dostat,“ kroutil hlavou Svoboda.

Právě on v 15. minutě otevřel přesnou střelou z hranice levého kruhu skóre. „Když už jsme byli v útočném pásmu, tak jsme se dokázali udržet na puku, dokázali jsme se vyměnit, dokázali jsme se dostat ke střele. Myslím, že tam udělali chybu, protože jsem tam byl najednou na pozici obránce úplně sám. Měl jsem prostor udělat dva kroky a vystřelit,“ popsal svou první trefu.

Jenže v prostředním dějství napřáhl na modré domácím divákům dobře známý Petr Přindiš, Michael Petrásek jeho střelu přes Hrabala špatně viděl a bylo srovnáno.

Ve třetí třetině byla k vidění řada nevyužitých přesilovek na obou stranách a v závěru všem přítomným zatrnulo, když vyhozený puk trefil do hlavy jednoho z členů realizačního týmu Ústí.

„Nebyl to žádný dloubáček, docela rána. Dostal někam do hlavy, měl tam tržnou ránu a myslím, že ho vezli do nemocnice, jestli nemá otřes mozku, nebo něco takového,“ přiblížil Jakub Svoboda.

Jakub SvobodaZdroj: Deník/Jan Pořízek

Žádná klička, raději střela

Zkušený forvard se nakonec stal hrdinou zápasu, když ho v prodloužení do samostatného úniku vyslal Herman a Svoboda zakončil přesnou střelou nad lapačku.

„Díval jsem se na gólmana, nechal mi ruku dole. Na tom ledě se toho moc vymýšlet nedá, kdybych šel do kličky, tak se mi to může zastavit a nechal bych puk za sebou, to by asi bylo hrozné. Takže jsem vystřelil a padlo to tam,“ oddechl si 31letý útočník.

Zubři tak potvrdili první venkovní výhru z ledu Prostějova. „Tohle jsme chtěli. Výhra doma a pak hned prohra venku, to není optimální. Sice jsme vyhráli v prodloužení, ale pořád jsou to dva body, které se počítají,“ dobře ví Jakub Svoboda.

Ten si opět nemohl užít naplno děkovačku s fanoušky, kteří jej určitě chtěli po utkání vyvolat. Proč?

„Několik zápasů zpátky jsem dostal ránu do kotníku a strašně mě bolí vazy. Jak mám na noze hodně utaženou brusli, tak to bolí víc a víc. Po zápase se strašně těším, až si budu moct sundat boty. Naše děkovačky trvají asi deset minut. Musím se fanouškům omluvit, zrovna teď těch deset minut nejde dělat,“ uzavřel přerovský odchovanec, který si v 10 duelech drží bilanci bodu na zápas.

HC Zubr Přerov – HC Slovan Ústí nad Labem 2:1p (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Jakub Svoboda (Herman), 64. Jakub Svoboda (Herman) – 35. Přindiš. Rozhodčí: Čech, Vrba – Hranoš, Kučera. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 912.

Přerov: Petrásek – Krenželok, Černý, Hrabal, Hamrlík, Krisl, Seemann, Ševčík – Sebera, Pšurný, Doležal – Jakub Svoboda, Herman, Kratochvil – Novák, Dvořák, M. Svoboda – Dobša, Indrák, Jan Svoboda. Trenér: Vladimír Kočara.

Ústí: Hamalčík – Havránek, Drtina, Přindiš, Trefný, Chalupa, Brož – Š. Bláha, Vrdlovec, Trávníček – O. Bláha, Milfait, Tůma – Ouřada, Čermák, Jouza – Záruba, Kulhánek. Trenéři: Miroslav Mach, Jiří Merta, Jaroslav Roubík.