„Dnes nás domácí předčili v nadšení, bojovnosti a obětavosti. My s tím měli po celý zápas problémy,“ přiznal přerovský trenér Vladimír Kočara.

Problém mají Zubři také v brankovišti. Jednička Michael Petrásek je totiž kvůli zranění mimo hru a vypadá to na delší absenci. Lukáš Klimeš musel v sobotu krýt záda Vejmelkovi v Kometě. Do brány se tak poprvé dostal Daniel Šimonů. Na druhé straně naopak Sokolovu pomohl karlovarský talent Jan Bednář, který letos už dvakrát naskočil i do extraligy.

Vlakem na utkání. Zdroj: Facebook HC Zubr Přerov

Vlakem pro bod

Přerované, kteří větší porci z více než 400 kilometrů absolvovali vlakem, dvakrát okamžitě odpověděli na překvapivé, ale asi zasloužené dvoubrankové vedení domácích. Ve 28. minutě zvyšoval na 2:0 Jaromír Kverka, brzy však snížil Šimon Kratochvil.

Na začátku třetí třetiny poslal Sokolov do vedení 3:1 Adam Rulík, rychlou odpověď vytáhl z rukávu Roman Pšurný. Jeho desátý gól v sezoně jej poslal do čela tabulky střelců celé Chance ligy.

Výbuch přerovské radosti nastav v čase 59:59. Zubři hráli přesilovku, odvolali Šimonů a Matouš Kratochvil v hodině dvanácté dorazil puk za Bednáře.

V prodloužení mohl rozhodnout Jakub Navrátil, nestalo se tak. Došlo na samostatné nájezdy, které rozhodl ve prospěch domácích expřerovský Lubomír Kovařík. Nakonec pěkný duel vyzněl ve prospěch nováčka, který na výhru čekal od 2. října.

„Ve třetí třetině jsme byli lepší a dominantnější. Ale bohužel jsme nedali góly a vzhledem k průběhu, že jsme vyrovnávali vteřinu před koncem, tak jsme za bod rádi. Ale domácí si dneska zasloužili vyhrát,“ uznal Vladimír Kočara.

Už v pondělí se Chance liga přehoupne do druhé poloviny úvodní části. To pro Přerov znamená jediné – druhá bitva o Hanou na ledě Prostějova. Derby je na programu od 18 hodin.

HC Baník Sokolov – HC Zubr Přerov 4:3sn (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Vrána, 28. Kverka (Vracovský, Michálek), 45. Rulík (Zadražil), rozhodující nájezd Kovařík – 31. Š. Kratochvil (Goiš), 47. Pšurný (Šnajnar, Navrátil), 60. M. Kratochvil (Navrátil, Doležal). Rozhodčí: Valenta, Zubzanda – Horažďovský, Kokrment. Vyloučení: 5:6, navíc Přindiš (Sokolov) 10 minut osobní trest. Využití: 0:1. Diváci: 745.

Sokolov: Bednář – Přindiš, Kadeřávek, Tomeček, Vodička, Rulík, Michálek – Švec, Zadražil, Osmík – Vracovský, Kverka, Stříbrný – Rohan, Vrána, Křemen – Kuběna, Bečvář, Kovařík. Trenér: Karel Mlejnek.

Přerov: Šimonů – Krisl, Černý, Kubeš, Zbořil, Weinhold, Čáp, Šnajnar – Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Hejcman, M. Kratochvil – Goiš, Sýkora, Š. Kratochvil – Svoboda, Süss, Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.