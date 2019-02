S koncem ledna se pro české hokejové kluby definitivně uzavře přestupové období. Čerstvé změny tak hlásí také přerovští Zubři.

Jiří Krisl | Foto: Deník/Jan Pořízek

Zpátky do Frýdku-Místku nečekaně míří obránce Jiří Krisl, klub však reagoval příchody zajímavých mladých hráčů z Ústí nad Labem, které už bude sezonu pouze dohrávat – beka Martina Weinholda a centra Milana Davídka.

Jako velká novoroční posila přicházel na měsíční hostování s opcí do konce sezony Jiří Krisl. Tato slova zadák okamžitě naplnil, v osmi zápasech vstřelil dva góly (jeden další mu nebyl uznán) a přidal čtyři asistence.

Nyní však Zubři oznámili, že Frýdek si přes opci, kterou Přerované chtěli uplatnit, stahuje Krisla zpět. Údajně kvůli marodce.

„Nedá se nic dělat, Jirkovi musíme poděkovat. Odvedl u nás kus práce a splnil přesně to, co jsme od něj očekávali,“ uvedl sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

Příchod bývalých mládežnických reprezentantů Weinholda a Davídka by měl Zubrům pomoci v boji o play-off.

„Martin Weinhold dobře bruslí a je to pravák. Do útoku přichází Milan Davídek, což je typ hráče, který by nám měl pomoci v předbrankovém prostoru,“ věří Hanák.