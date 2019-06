„O Radka Čípa jsme hodně stáli. Jsme moc rádi, že došlo k dohodě o spolupráci a vybral si pro své další působení právě nás. Měl by dostat na ledě hodně prostoru a být velkou posilou,“ věří sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

Číp je odchovancem havířovského hokeje. Odtud putoval do Olomouce, kde nejprve patřil mezi tahouny juniorky a už v sezoně 2012/2013 poprvé nakoukl v dresu Kohoutů do 1. ligy.

Hned v další sezoně mu v extralize daly šanci Pardubice, kde odehrál 29 utkání s bilancí 1+2, nakoukl i do play-off.

V roce 2014 si Radka Čípa vyhlídlo pro EBEL ligu Znojmo, kde se pravé křídlo uvedlo skvěle – dostalo cenu pro nováčka roku.

Na jihu Moravy vydržel Číp až do minulé sezony, v rakouském Dornbirner EC ovšem vydržel pouze rok.

„Pavel Hanák mi předložil velice zajímavou nabídku, o které jsem hodně přemýšlel. Postupně mi to začalo dávat smysl, že by bylo dobré udělat změnu a vrátit se zase do české soutěže,“ prozradil forvard.

„Velký zájem o hokej v Přerově byl důležitým bodem pro moji volbu. To v Rakousku docela chybělo. EBEL je sice skvělá soutěž, ale není tam tolik fanoušků. Výjimkou bylo jen Znojmo a maďarský Fehérvár, jinak se tam moc nefandí,“ prozradil závěrem Radek Číp.

Soupiska Zubrů tak nyní oficiálně čítá jednoho brankáře, čtyři obránce a jedenáct útočníků.

Aktuální soupiska HC Zubr Přerov:

Brankář: Daniel Šimonů

Obránci: Mikuláš Zbořil, Robert Černý, Jiří Krisl, Jakub Kubeš

Útočníci: Roman Pšurný, Jakub Navrátil, Jiří Goiš, Darek Hejcman, Daniel Indrák, Jaroslav Moučka, Tomáš Doležal, Tomáš Sýkora, Filip Dvořák, Šimon Kratochvil, Radek Číp