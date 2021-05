„Ondra je velmi mladý obránce s potenciálem. Měl velmi dobrou sezonu v Šumperku a dobře nám zapadá do naší koncepce,“ vysvětlil sportovní manažer Pavel Hanák.

Pro Ševčíka bude působení ve třetím nejlepším týmu po základní části Chance ligy výzvou. „Je to jeden z top týmů. Určitě to neberu na lehkou váhu. Angažmá u Zubrů považuji za nejlepší pro svůj další hokejový rozvoj,“ má jasno čerstvá přerovská posila.

V hokejovém životopisu Ondřeje Ševčíka na první pohled zaujme působení ve Švédsku, kde hrál dva roky juniorské soutěže včetně té nejvyšší.

„Švédsko mi pomohlo zdokonalit se úplně ve všem. Byl tam zcela jiný přístup než v Česku, a to jak k tréninku na ledě, tak na suchu. Byla to pro mě dobrá životní štace,“ vzpomíná na období z let 2015 – 2017.

„Švédové se hodně zaměřují na důraz do branky, bruslení a hru tělem. Nehraje roli, jestli jste obránce nebo útočník. Všichni rotují,“ popsal své zkušenosti. „Dohromady jdete za den na čtyři tréninky – dva ráno a dva odpoledne,“ dodal.

Před svým odchodem do Švédska se probojoval do mládežnické reprezentace, to působil ve Vsetíně. První krůčky ale dělal na zimním stadionu v Uherském Ostrohu. Po návratu do Česka naskakoval za zlínskou juniorku a dospělý hokej nejprve okusil v druholigovém Hodoníně. Přechod o úroveň výše vloni zvládl.

„Chance liga je hodně rychlá soutěž. Působí v ní jak mladí, tak zkušení hráči. Od všeho něco,“ přidal Ondřej Ševčík svůj pohled.