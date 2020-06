„Setrvání v Přerově pro mě bylo prioritou. Bohužel se to trochu zkomplikovalo kvůli koronaviru, ale jsem rád, že jsme našli společnou řeč a můžu pokračovat,“ prohlásil Hejcman na klubovém webu.

„Všechno tu funguje. Prostředí klubu je příjemné, domácké. Všichni lidé kolem hokeje i fanoušci jsou super,“ pochvaluje si.

„Darek už patří k základním kamenům naší sestavy. Jednání byla trošku složitější, ale jsme rádi, že jsme se domluvili na jeho pokračování. Letos by měl svou hru posunout ještě výš,“ dodal sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Nebýt dlouhého čtyřměsíčního gólového půstu, Darek Hejcman by ve 48 odehraných zápasech nasbíral rozhodně více než 25 kanadských bodů (8+17). Když už ale přerovský šikula skóroval, většinou to stálo za to. „Má ruce jako Patrick Kane,“ řekl o něm během minulé sezony brankář Michael Petrásek.

Tandem Hejcman - Číp. A kdo dál?

Stejně jako Radek Číp měl vynikající a produktivní hlavně pozdní část uplynulého ročníku.

„Šance jsme si vytvářeli, ale nepadalo nám to tam. Něco jsme si řekli a začalo nám to jít. Týmu jsme tak mohli ještě více pomoci. Škoda, že sezona skončila předčasně,“ mrzí Hejcmana.

Dvojice Číp – Hejcman však každopádně bude v Přerově fungovat nadále. A měla by být jednou z hlavních útočných es Zubrů.

„Pokud budeme hrát spolu, můžeme si navzájem dost pomoci. Posunout to někam bodově, a doufám, že i týmově,“ přál by si Darek Hejcman.

Kdo případně sehranou dvojici v útočné trojici doplní? Těžko říct. Na spadnutí by ale měl být návrat Vlastimila Dostálka do Přerova. Ten by ovšem mohl být náhradou hlavně za Jakuba Navrátila do elitní formace. Uvidíme.