„Tady se ukáže, kdo z dětí má rád pohyb a kdo to dělá třeba jen kvůli rodičům,“ řekl v rozhovoru pro Deník hlavní kouč áčka a sportovní manažer mládeže Zubrů Vladimír Kočara.

Jaká je aktuální situace kolem tréninků A-týmu?

Ve středu jsme měli s hráči schůzku, na které jsme řešili spoustu věcí. Od čtvrtka jsme začali trénovat.

Co jste kromě trénování na schůzi řešili?

To jsou interní věci. Zasáhlo nás to samozřejmě po všech stránkách. Takže jsou to záležitosti, které jsme řešili v kabině, kde taky zůstanou.

Jak tedy tréninky nyní budou vypadat?

Tréninky jsme si naplánovali na čtvrtek a pátek. Potom si to s klukama vyhodnotíme a nastavíme do dalšího týdne. Chceme to takto řešit, protože opravdu nevíme, co bude.

Co individuální plány, plnili je hráči?

Kluci jsou zodpovědní. Trénink, který měli teď individuální, v pohodě zvládali. Takže pokud by někteří z různých důvodů neabsolvovali všechny tréninky s námi, tak jsou schopni se připravit tak, aby pokud se začne, byli připraveni na restart sezony.

Co někteří junioři, kteří naskakují za áčko. Pokud by neměli profesionální smlouvu, mohou se podle nařízení s týmem připravovat?

Všichni kluci juniorského věku, kteří nastoupili, u nás mají smlouvu.

Jak konkrétně tréninky venku vypadají?

Plánujeme to, co v létě. S Kubou Fryčem už jedeme druhou sezonu, hráči jej dobře znají. Myslím, že se i v těchto podmínkách připravíme v okolí zimního stadionu dobře.

Probírali jste na středeční schůzce třeba i možnost tréninku na zimním stadionu někde v zahraničí, například v Polsku?

Nad tím jsme neuvažovali. Za prvé tomu nenahrává ekonomická situace klubu a máme to všude daleko. Za druhé, dávalo by to možná smysl, pokud bychom měli začít třeba za čtrnáct dní hrát. My ale žádný termín nemáme. Jít někam na led jednou nebo dvakrát za týden mi teď nedává smysl. Kluci led samozřejmě potřebují ke své práci. Musíme ale respektovat vládní nařízení, i když nevím, proč nemůžeme na led, když můžeme trénovat venku. Ale někdo takhle prostě rozhodl.

Současná situace se týká samozřejmě také mládeže. Tam se kolektivně trénovat nemůže, jak pracujete s těmito týmy?

Juniorka a dorost jsou samozřejmě něco trošku jiného. Tam jsme chtěli začít trénovat, ale od čtvrtka už nemůžeme. Žákovské kategorie a ti nejmenší jsou v kontaktu s trenéry, mají deníky a doporučení, aby se hlavně hýbali. Tam se bez úzké spolupráce s rodiči neobejdeme. Kluci mají distanční výuku, která sama o sobě není jednoduchá pro ně ani pro rodiče. Ale příští týden jsou prázdniny, takže tam na ně znovu budeme apelovat, aby šli cvičit do přírody, ven. A hlavně od tabletů, počítačů a telefonů. Myslím si, že ta doba, po kterou takto budeme muset trénovat, bude delší.

Jak velký dopad to může mít na výchovu mládeže?

Záleží na tom, jak to dítě pojme. Když má někdo těžší zranění nebo mononukleózu, taky nemůže dva, tři měsíce na led, ale dostane se do toho relativně rychle. Tady se ukáže, kdo má z dětí rád pohyb a kdo to dělá třeba jen kvůli rodičům. Děti žijí ve složité době. Těžko říct, jak jim současnou situaci podávají někteří rodiče. Trenéři jsou s v kontaktu i s rodiči a snažíme se kluky namotivovat. Teď to pro ně bude složité. Do středy ještě vím, že chodily třeba kolektivy na hokejbalové hřiště. To teď hasne. Taky záleží na podmínkách, které nemají děti doma stejné. Samozřejmě, jsme zvědaví, jak na tom budou.

Vy jste se už několikrát ukázal jako dobrý prorok špatných událostí. Jak odhadujete další vývoj kolem koronavirové krize?

Ta výhledová čísla, co mají zasáhnout nemocnice, jsou až nepředstavitelná. Takže v tomto směru sport prostě musí stranou. Ale samozřejmě, že ne na dlouho. Podle mě je to nejsložitější u pohybového vývoje dětí. Mám takové obavy, že organizovaně budou moci sportovat, až budou chodit do školy. Mám strach, aby to nebylo až po novém roce.

A co se týče A-týmu?

Máme nějaké signály, že příští týden by mohla začít extraliga a fotbalová nejvyšší soutěž. Otázka je, jestli do toho zařadí i nás. Má tam být podmínka nějakého testování. Pokud by bylo zdarma nebo za nějakou nižší cenu, tak jsme schopni to utáhnout. Pokud by ta cena měla být stejná, jako byla před začátkem Generali poháru, kdy jsme šli dvakrát na testy a stálo nás to přes sto tisíc, tak si myslím, že prvoligové kluby by to neutáhly. Ale to je jen můj názor.

Co situace v Česku všeobecně?

Minimálně čtrnáct dní nebo tři týdny to bude to složité ve společnosti, v nemocnicích. Zdraví je na prvním místě. Hokej není v tuto chvíli tak podstatný.