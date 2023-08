/FOTO + VIDEO/ Tahouni stříbrné juniorské dvacítky Tomáš Suchánek a Stanislav Svozil trénují na přerovském ledě před návratem do zámoří. Druhý jmenovaný už na konci minulé sezony zapsal premiérové starty v NHL, ten první se ani letos nedočkal úspěšného draftu. Přesto by mohl dostat smlouvu v Anaheimu.

S hokejisty Přerova trénují i stříbrní medailisté z MS juniorů Stanislav Svozil a Tomáš Suchánek | Video: Deník/Ivan Němeček

„Snažím se pracovat s maximálním nasazením a uvidíme, kde skončím. Zatím se o tom rozhoduje, věřím, že dokážu předvést, co umím a budu tam, kde chci být,“ říká Suchánek s tím, že na prvním kempu s Ducks vycítil velkou šanci. Jasno má být v září po takzvaném rookie kempu.

Dvacetiletého odchovance přerovského hokeje tak rozchytávají prvoligoví Zubři i se Suchánkovým kamarádem Stanislavem Svozilem, nechyběl ani Martin Ryšavý, oba borci bojují o smlouvu pro změnu v Columbusu.

Hokejisté Přerova trénují i s odchovanci Tomášem Suchánkem a Stanislavem Svozilem.Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Vždy je to pro mě první možnost. Když jsem dostal možnost trénovat tady v Přerově, hned jsem to vzal, mám to z domu deset minut. Všechny tady navíc znám,“ neváhal Suchánek o tom, kde vyjede o prázdninách na led.

„Půlka týmu tady byla, už když jsem tady s nimi v patnácti trénoval poprvé, je super vidět ty stejné kluky. Užívám si to,“ zavzpomínal Suchánek.

Zubři už sehnali druhého gólmana. Hanák má místo pro posily

Pro přerovské střelce znamená podobná kvalita v bráně na tréninku samozřejmě problém, i když pár šťastlivců se proti „skoro NHL“ brankáři prosadit dokáže.

„Snažím se, aby mi gól vůbec nedali. Občas se omylem trefí, že to tam propadne, jinak ale ne, jinak věřím sám sobě,“ zavtipkoval Suchánek.

Zubři strávili první týden přípravy na ledě v Novém Jičíně a kromě zmíněných hvězdných odchovanců, mistra slovenské extraligy Jakuba Ference, brankáře Milana Ryšavého či útočníka Radka Čípa (všichni budou působit jinde) do ní naskočil kompletní již avizovaný kádr i šestice hráčů na zkoušku.

První přípravné utkání odehraje Přerov ve čtvrtek na ledě Zlína (17.30), o týden později si týmy pořadatelství zápasu přehodí. Na Hané se bude hrát od 18 hodin.

