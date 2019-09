Zubři těsně před derby vítají obránce Čápa

Jestli se na začátku týdne mluvilo o příchodech útočníků Dufka a Matouše Kratochvila jako o „last minute“ posilách, tenhle přesun spadá do kategorie „all inclusive“. Večer před startem Chance ligy Zubři oznámili příchod obrovské posily do obrany. Do Přerova se vrací Zdeněk Čáp.

Zdeněk Čáp | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Jsme velmi rádi, že se Zdeněk znovu objeví v našem dresu. Víme, co v něm je a očekáváme, že bude naší velkou posilou. S Hradcem jsme se domluvili na jeho hostování do poloviny prosince,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer Přerova Pavel Hanák. Autor: Lubomír Dostál Čáp začal minulou sezonu v dresu Českých Budějovic, kde ale odehrál jediné utkání a zamířil k Zubrům, kde předváděl skvělé výkony už v předešlém ročníku. Po konci hostování ale přišel překvapivý přelet k Jestřábům. V létě se ofenzivní bek vrátil do Hradce Králové, v těžké konkurenci jedenácti obránců na něj místo v sestavě zatím nezbylo. A tak přišel opět přesun do známého prostředí Meo Arény. Podle plánu minimálně pro klíčových prvních 30 duelů Chance ligy. Derby je tady! Chance liga startuje bitvou o Hanou. Jak dopadne? Přečíst článek ›

Autor: Ivan Němeček