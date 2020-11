„Já si nedokážu představit, že bychom v pondělí neměli jít na led v Přerově,“ prohlásil ještě v úterý hlavní kouč Zubrů Vladimír Kočara. Jenže rada města ve čtvrtek nerozhodla o okamžité obnově ledové plochy v Přerově. Přerované tak na kroměřížský zimní stadion budou muset cestovat minimálně během dalšího týdne.

„Rada města Přerova po projednání bere na vědomí zahájení provozu zimního stadionu v období od 5.11.2020 do 31.12.2020,“ píše se v usnesení ze čtvrteční schůze.

Co to pro Zubry znamená?

„Moc dobře to nedopadlo. Budeme do Kroměříže jezdit i příští týden. To stanovisko je takové, že dokud se nebude vědět přesné datum restartu soutěže, čeká nás azyl tady. Až to datum bude známé, měl by se udělat led v Přerově a zápasy bychom měli hrát doma,“ vysvětlil na sobotním tréninku sportovní manažer klubu Pavel Hanák.

SNAŽÍ SE, ABYCHOM BYLI JAKO DOMA

Na druhou stranu, po dálnici je Kroměříž snadno a rychle dostupnou destinací a zdejší klub Zubrům poskytl veškerý servis.

„Jsme moc spokojeni, vyšli nám tady ve všem maximálně vstříc. Využíváme tady led, posilovnu i areál zimního stadionu. Snaží se, abychom se tady cítili jako doma,“ chválil Pavel Hanák.

Místo plánovaných čtyř tréninků se ale pobyt v „Hanáckých Athénách“ neplánovaně prodlužuje.

„Komplikace to samozřejmě jsou, neříkám, že ne. Je spousta speciálních pomůcek, které kluci potřebují k tréninku a v Kroměříži k dispozici nejsou. Třeba musíme dovézt rotopedy. Ale prostory jsou tady dostačující a my nejsme žádné panenky, abychom si vymýšleli. Ten týden to ještě vydržíme,“ plánuje Pavel Hanák.

Z toho vyplývá, že kluby Chance ligy počítají s restartem soutěže možná už příští týden.

„Signály máme. Kluby jsou ochotny příští víkend začít hrát. Nejhorší ale bude, aby se domluvily podmínky testování. Pokud se domluví finanční kompenzace, restartu ligy nic nebrání. Pokud ne, bude to ještě problém,“ uvědomuje si přerovský manažer.