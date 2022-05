„Malá je větší a větší, kdykoliv máme jet domů, tak se těší do baráku. Ví, že tam má svůj pokojíček a spoustu svých hraček, které nepřevážíme, protože nejsme stoprocentně doma v Přerově. A dcera už taky ví, že doma je doma. Takže i tento pohled bude hrát v mém rozhodování roli,“ dodal tehdy.

A nakonec je to právě dcera Timea, která přispěla k rozhodnutí zůstat. „V Přerově je šťastná a spokojená, i proto jsme se rozhodli zůstat. Za Přerov hraji pomalu pět let, je to pro nás druhý domov,“ uvedl Tomáš Doležal pro klubový web Zubrů.

Doležal v uplynulém ročníku nasbíral během 47 zápasů 26 bodů (8+18) a byl druhým nejproduktivnějším hráčem Přerova. Přestože je tradičně pasován do role defenzivního křídla, očekává od sebe více.

„Na druhou stranu, bodů mohlo být daleko víc. Chtěl bych se na to také zaměřit, abych bodoval častěji než loni a předloni,“ přeje si 31letý syn bývalého reprezentanta.

Zůstává i Dvořák

V Přerově pokračuje také další útočník – Filip Dvořák. Ten tak brzy překoná metu 250 utkání v modrožlutém dresu. „Už ani nevím, kolikátá sezona to je,“ zamyslel se. U Zubrů zasáhne už do osmé.

„Neříkám, že nebyly další možnosti, ale Přerov je pro mě v Chance lize varianta číslo jedna. Zdejší prostředí dobře znám a jsem v něm spokojený. Je super, že tady můžu pokračovat,“ řekl stále teprve 25letý odchovanec brněnské Komety.

Hokejové play-off se do Přerova vrátilo i s fanoušky. Filip DvořákZdroj: Deník/Jan Pořízek

Vedle obrany tak pomalu ale jistě dostává svou podobu také ofenziva Zubrů pro další sezonu. Na soupisce je již dvanáct útočníků, přijít by měly minimálně dvě posily. Že Šumperka by se na Hanou mohl vrátit slovinský forvard Rok Macuh.

Hanák je s kádrem spokojen i bez Pšurného: Dopadlo to tak, jak mělo