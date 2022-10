„Začátek nám klasicky utekl. Zbytečný faul, pak akce dva na dva, teč a bylo to 0:2. Je blbé, otáčet každý zápas. Ale trošku nás to i nabudilo, pak jsme zápas převzali,“ hodnotil Jakub Kubeš, který ve středu oslavil 26. narozeniny. A ještě netušil, že ho čeká pořádná party.

Přerované opět dokázali otočit vývoj utkání ve svůj prospěch. Začali s tím ve 33. minutě, kdy ukázal pohotovost v předbrankovém prostoru Antonín Pechanec.

„Kdybychom smazali první tři minuty, bylo by to úplně skvělé. Byli jsme době připravení, měli jsme dobrý pohyb,“ řekl trenér Zubrů Robert Svoboda.

Klíčový pak byl gól na 2:2. Padl pět sekund před druhou sirénou a jeho autorem byl po střele Chrobočka tečující David Březina.

Zubři pak ve třetí třetině po minutě dokázali využít přesilovku. Trefil se oslavenec Jakub Kubeš.

„Byla to v podstatě improvizace. Víme, že to hrají ve třech nahoře, takže tam bylo místo pro souhry u brány. Tonda Pechanec to shodil na Břízku, já jsem tam jen zavíral tyčku a dostal to do prázdné,“ řekl bek, který odehrál za Přerov teprve třetí zápas sezony, podruhé však dával klíčovou branku.

„Hendikep dvou gólů byl nepříjemný, ale znovu musím pochválit mančaft. Jak se semkl, bojoval, měl nadšení. To a výborný výkon Postyho to převážil na naši stranu,“ ohlédl se Robert Svoboda.

Zubři přes šance Sokolova při power play dokázali udržet těsný náskok a hned další den je doma čeká další soupeř – Litoměřice. Ty využijí výjezdu na Moravu a po výhře ve Frýdku-Místku zkusí v předehrávce sobotního 14. kola vyloupit i MEO Arénu.

„Hrajeme doma a pokud se nám podaří přiblížit tomuto výkonu, myslím, že můžeme být zase úspěšní. Musíme ale respektovat sílu soupeře a dát si pozor na vstup do utkání, ať nemusíme pokaždé dotahovat,“ má jasno přerovský trenér.

HC Zubr Přerov – HC Baník Sokolov 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 33. Pechanec (Kubeš, Březina), 40. Březina (Chroboček, Pechanec), 42. Kubeš (Březina, Pechanec) – 2. Vracovský (Kverka, Pohl), 3. Jurčík (Safin, Baláž). Rozhodčí: Jaroš, Květoň – Pěkný, Vašíček. Vyloučení: 6:9, navíc Pohl (Sokolov) 10 minut osobní trest. Využití: 2:1. Diváci: 872.

Přerov: Postava – Kudělka, Černý, Kubeš, Chroboček, Ševčík, Krisl, Gréč – Okál, Macuh, Goiš – Jan Svoboda, Pechanec, Březina – Doležal, Kratochvil, Jakub Svoboda – Dvořák, Ministr, Indrák. Trenéři: R. Svoboda a Dočkal.