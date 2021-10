Na jeho výkonu při středečním utkání proti pražské Slavii nebylo absolutně nic znát. Spíš naopak. Při chuti hrající bek v přesilovce otevřel skóre, aby pak ve druhé třetině předvedl parádní ofenzivní výpad a přihrál na gól Filipu Dvořákovi. Hlavně však pomohl k Zubrům k výhře 5:3 a udržení domácí neporazitelnosti.

Kubeš se v 16. minutě trefil poprvé v sezoně. „Vyhráli jsme buly, odrazilo se to ke mně, podíval jsem se a chtěl to nahrát nahoru, ale viděl jsem, že kolem sebe nikoho nemám. Tak jsem udělal dva kroky a hodil to na bránu,“ popsal.

Využitá početní výhoda se navíc počítá, Kubeš měl jinak znepříjemňovat slávistickému brankáři život před jeho klecí.

Hokejisté Přerova (v modrém) porazili pražskou Slavii. Jakub KubešZdroj: Deník/Jan Pořízek

„V podstatě to bylo z jedničky, ani jsme to netrénovali. Byl jsem zraněný, včera se to nějak skládalo a dneska ráno jsme si to dvakrát zkusili a šli do toho,“ zmínil Kubeš.

„Máme ale problém proměňovat větší šance. Po první třetině to podle mě mělo být klidně 4:0. Pak jsme si to vlastními fauly, nedůsledností v soubojích a podceněním zkomplikovali,“ ohlédl se za utkáním.

Jan Süss sice hned na úvod druhé třetiny zvýšil na 2:0, Slavia ale snížila, když využila přesilovku pět na tři. Dvougólové vedení pak vrátil Zubrům Filip Dvořák po asistenci Kubeše. Ten tak při svém sedmém startu skvělou nahrávkou zapsal pátý kanadský bod.

„Byla to hlavně práce první obrany, kdy tam byl Čerňas s Jirkou Krislem. Soupeře zamkli, já jsem tam šel čerstvý. Jejich útočníci nemohli, tak jsem tam najel. Chtěl jsem zakončovat sám, těžko říct, jestli tam byl faul. Hodil jsem to před bránu, kde byl Dvořka,“ přiblížil situaci a gól na 3:1.

Jenže Slavia využila další dvě přesilovky a ve 48. minutě bylo srovnáno. Hra v oslabení Přerovu nejde, dle statistik je až na 14. místě Chance ligy.

„Sami nevíme, co bylo špatně. Víme, co budou hrát, máme to nasledované, stejně ale ty góly dostaneme. Musíme na tom ještě zapracovat, na tréninku se tomu věnujeme, očividně bez většího výsledku,“ pokrčil Jakub Kubeš rameny.

Hanáky nicméně k triumfu dovedli výborní fanoušci v MEO Aréně, kterých dle zápisu tentokrát přišla necelá tisícovka. Skvělá atmosféra dohnala ke druhému gólu z dorážky Jana Süsse. Do prázdné klece pak pečetil Jakub Svoboda.

„Jsme hrozně rádi, že lidi konečně zase můžou na hokej. Vloni to bylo hrozně frustrující a těžké na psychiku. Dnes lidé fandili, bylo to super,“ pochvaloval si Jakub Kubeš.

HC Zubr Přerov – HC Slavia Praha 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 16. Kubeš (Jakub Svoboda, Kratochvil), 21. Süss (Pšurný, Krisl), 28. Dvořák (Kubeš, Novák), 59. Süss (Černý, T. Doležal), 60. Jakub Svoboda (Kratochvil) – 25. Knotek (Kafka, Krejčí), 30. Knotek (Kafka), 48. Knotek. Rozhodčí: Jechoutek, Šudoma – Kučera, Vašíček. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:3. Diváci: 973.

Přerov: Klimeš – Krisl, Černý, Hrabal, Kubeš, Seemann, Hamrlík – Süss, Pšurný, T. Doležal – Jakub Svoboda, Herman, Kratochvil – Novák, Dvořák, M. Svoboda – Král, Indrák, Jan Svoboda. Trenér: Vladimír Kočara.

Slavia: Málek – Nilsen, Krejčí, Veber, Duda, Hovorka, Havel – Všetečka, Knotek, Kafka – Kružík, Machač, Poletín – Ondráček, Žejdl, Vlček – Šteiner, Kern, J. Doležal. Trenér: Jiří Veber.