FOTOGALERIE / Před zaslouženým týdenním vánočním odpočinkem ze sebe přerovští hokejisté vyždímali snad vše z posledních zbylých sil. Necelých dva tisíce fanoušků v MEO Aréně ve skvělé atmosféře, kterou dotvářel i výjezd hostujících příznivců, sledovalo výhru 4:2 nad Havířovem.

„V této soutěži není lehkého utkání a s Havířovem je to derby, už to je těžší, než obvykle. My jsme si to dnes ztížili několika vyloučeními, v první a druhé třetině jsme hráli hodně v oslabení a vraceli tak Havířov do hry,“ začal své hodnocení přerovský trenér Kamil Přecechtěl.

Přesilovky skutečně byly v utkání klíčové. Zubři využili dvě a po dlouhé době vytěžili v této herní činnosti z minima maximum. Azet naopak musely mrzet slibně sehrané, avšak nevyužité početní výhody.

Hlavně v první třetině Havířovští zamkli Přerovany v jejich obranném pásmu dohromady snad na šest minut. To pochopitelně domácí stálo spoustu sil.

I díky skvělému Klimešovi v bráně však tuto klíčovou pasáž zvládli, po první třetině se šlo do kabin za stavu 1:1 po gólech Radomíra Paly ze čtvrté a Radka Pořízka ze sedmé minuty.

Také ve druhé třetině se Zubři museli bránit ve třech nebezpečných oslabeních. A opět je přečkali.

Naopak jedinou početní výhodu využili díky pohotovosti kapitána Tomáše Sýkory, který našel volný puk pod havířovským gólmanem. Ve 37. minutě pak hostům zatopila první přerovská formace a Milan Procházka tečoval střelu Ference – 3:1.

Zásadní otázkou pak bylo, jak Přerované vydrží v nekompletních čtyřech formacích fyzicky třetí dějství. A zvládli to skvěle.

„Bál jsem se, protože na Kladně jsme hráli na tři lajny a jednoznačně jsme doplatili na to, že nás nebylo víc. To se samozřejmě přenáší do dalších zápasů, protože ta únava je obrovská. Ale já si myslím, že toto mužstvo má neskutečné morální vlastnosti, vydali se jeden vedle druhého. Ať už se někomu daří, nebo ne, ti kluci na ledě udělají vše pro to, aby se vyhrálo,“ pochvaloval si Kamil Přecechtěl.

Snížení Řehuše přišlo až v závěrečné power play Havířova 33 vteřin před koncem. Zubři pak navíc vyhráli buly a nepustili soupeře do náporu, naopak Vojtěch Tomi nadělil svému bývalému týmu poslední vánoční dáreček.

„Tyhle zápasy jsou vždycky speciální, byl jsem tam skoro tři roky, takže jsem chtěl vyhrát, nic jiného,“ těšilo po zápase Tomiho.

Zubři si pod stromeček nadělili důležité vítězství 4:2 nad tabulkovým sousedem a posun do elitní šestky Chance ligy.

„Musím říct, že v dlouhé sérii zápasů, které teď po sobě šly, se kluci vydali do maxima a jsem přesvědčený o tom, že si vítězství zasloužili,“ uzavřel Kamil Přecechtěl.

Po týdenní herní pauze se Přerovští v sobotu 29. prosince opět představí doma, od 17 hodin hostí desátou Třebíč.

HC Zubr Přerov – AZ Residomo Havířov 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Pala (Sýkora, Navrátil), 24. Sýkora (Pala, Navrátil), 37. M. Procházka (Ferenc, Malina), 60. Tomi (Sikora, Novotný) – 7. Pořízek (Kotala, Dudek), 60. Rehuš (Rašner). Rozhodčí: Kopeček, Valenta – Novák, Rubáš. Vyloučení: 7:3. Využití: 2:0. Diváci: 1973.

Přerov: Klimeš – Malina, Ferenc, Novotný, Zbořil, Pala, Černý, Mlčák – M. Procházka, Sýkora, Dvořák – Sikora, Pšurný, Tomi – Goiš, Hejcman, Navrátil – Moučka, Fryšara. Trenéři: Kamil Přecechtěl, Petr Dočkal.

Havířov: Bláha – Chroboček, Matai, Mrowiec, Rašner, Dudek, Rutar – O. Procházka, Seman, Rehuš – Maruna, Veselý, Bednář – Gřeš, Pořízek, Kotala – Žukenov, Cihlář, Macuh. Trenér: Jiří Režnar.



Tabulka:

1. Jihlava 35 22 4 2 7 128:76 76

2. České Budějovice 35 20 3 2 10 117:82 68

3. Vsetín 35 18 5 2 10 131:102 66

4. Kladno 36 18 4 3 11 119:91 65

5. Prostějov 35 18 3 2 12 135:114 62

6. Přerov 36 18 1 3 14 103:94 59

7. Havířov 36 17 3 0 16 107:91 57

8. Litoměřice 35 16 3 2 14 110:100 56

9. Slavia Praha 35 16 0 6 13 106:115 54

10. Třebíč 35 12 6 2 15 102:97 50

11. Frýdek-Místek 35 14 1 3 17 114:122 47

12. Poruba 35 13 3 1 18 113:119 46

13. Benátky nad Jizerou 36 9 2 5 20 93:130 36

14. Kadaň 35 8 1 2 24 76:174 28

15. Ústí nad Labem 36 6 1 5 24 91:138 25