„Bude to taková příprava na play-off. Dva zápasy ve dvou dnech a v obou uděláme všechno, co můžeme, abychom vyhráli,“ sliboval obránce Jakub Kubeš.

Přestože Zubři nasbírali už o osm bodů více než Chomutov a hrají doma, pochopitelně je čeká těžká práce. Piráti mají jasný cíl – prokousat se do elitní čtverky, aby čtvrtfinále play-off začínali doma.

„Bylo by dobré skončit na prvních čtyřech místech a pak si to s Motorem rozdat až ve finále. To by se mi líbilo. Ale jsou tu i Vsetín nebo Přerov, to jsou kvalitní týmy. Navíc Zubři už teď hrají play-off styl – urputný a týmový,“ řekl pro klubový web Pirátů Jaromír Kverka.

Produktivní útočník posílil chomutovskou soupisku před koncem přestupového období, čtyřzápasovou sérii bez získaného bodu však zatím přerušit nepomohl.

Bilance vzájemných utkání je v této sezoně vyrovnaná. Oba týmy zvítězily dvakrát, Zubři však dokázali zvítězit 2:1 v prodloužení i na ledě soupeře. Piráti zatím Přerov navštívili pouze jednou na začátku října a odjeli s porážkou 1:2. Dočkáme se podobného výsledku?

Program Chance ligy bude pokračovat i v sobotu, kdy Zubři přivítají na závěr pětizápasové šňůry domácích duelů pražskou Slavii. Duel odehrají s oranžovým symbolem na hokejkách v rámci charitativního projektu O kapku lepší hokej.