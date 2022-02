„Jsme teď rádi za každý bod. Samozřejmě by se každý chtěl dívat hlavně nahoru, ale dokud je tam strašák play-out, musíme se dívat dolů. Doufám, že v příštím kole už budeme zachráněni, pak budeme hrát o šestku,“ řekl po utkání obránce Zubrů Jakub Kubeš, který zvyšoval v 53. minutě už na 5:1, hosté pak jen korigovali Trávníčkem.

Přerované šli v utkání do vedení 2:0, Slovan pak ale snížil a dvě třetiny byl nebezpečným soupeřem sahajícím po vyrovnání. V závěrečném dějství ale domácí zařadili vyšší rychlostní stupeň a zaslouženě dokráčeli pro tři body. „Ve třetí třetině hrál Přerov fantasticky,“ smekl i kouč Ústí Jaroslav Roubík.

„Myslím si, že soupeři už trošku docházely síly, tolik jim to nejezdilo, tím se to zlomilo,“ myslí si Jakub Kubeš.

Ten si připsal čtvrtý gól a čtrnáctý bod v sezoně. „Ústí už hrálo vabank, jeli jsme tři na dva, posunul jsem to Tondovi Pechancovi, ten mi to vrátil a se štěstím to tam padlo,“ usmíval se Kubeš.

Zdá se tedy, že Zubři ideálně ladí formu před klíčovou fází roku. Podepsala se na tom i změna na trenérském postu.

„Nějaký impuls musel přijít. Hrajeme trošku jinak, řekl bych, že víc zodpovědně, neděláme tolik nesmyslných chyb,“ vyzdvihl závěrem vysoký bek.

V sobotu zajíždí Přerované na led již s jistotou sestupujícího Havířova, následovat bude pondělní domácí boj s Frýdkem-Místkem a na závěr duel v Benátkách nad Jizerou, dalším týmem, který Chance ligu po sezoně opustí. Vše je tedy rozehráno pro Zubry velice nadějně.

Zubry dohnali k výhře nad Slavií fanoušci. Byli super, chválil Kubeš

HC Zubr Přerov – HC Slovan Ústí nad Labem 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 11. Pechanec (Šoustal, Kudělka), 24. Šoustal (Černý), 41. Goiš (Süss, Šoustal), 44. Süss (Šoustal, Goiš), 53. Kubeš (Pechanec, Doležal) – 33. Havránek (Jouza, Čermák), 57. Trávníček (Vrdlovec). Rozhodčí: Ondráček, Vrba – Kleprlík, Kučera. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 912.

Přerov: Klimeš – Kudělka, Kubeš, Hrdinka, Černý, Krisl, Ševčík, Dluhoš – Jan Svoboda, M. Kratochvil, Jakub Svoboda – Goiš, Süss, Šoustal – Doležal, Pechanec, M. Svoboda – Indrák, Dvořák, Sebera. Trenér: R. Svoboda.

Ústí nad Labem: Hamalčík – Kottek, Drtina, Havránek, Brož, Mareš, Trefný, Jasečko – Severa, Vrdlovec, Trávníček – D. Tůma, Urban, Bláha – Bernat, Milfait, M. Tůma – Simon, Čermák, Jouza. Trenéři: Mach, Merta, Roubík.