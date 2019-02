FOTOGALERIE / Nejméně povedené domácí představení dosavadního průběhu sezony sehráli v sobotu hokejisté Přerova. Souboj s posledním týmem tabulky z Ústí nad Labem nezvládli a hlavně kvůli špatné koncovce padli fotbalově 0:1.

Po velmi nevýrazné první třetině se hosté o jediný gól utkání postarali v polovině utkání. Povedených akcí směrem dopředu měl Slovan v celém utkání jako šafránu, ta nejlepší však skončila gólem. Jakub Chrpa dostal puk ideálně mezi kruhy, přehodil jej na bekhend a překonal Klimeše.



„Soupeř přijel s jasným úkolem, vyšla mu jedna situace, pak poctivě bránil a čekal na další chybu. Ta sice nepřišla, ale my jsme se měli daleko víc tlačit do brány a přehrávat soupeře tak, jak se to dělo posledních deset minut,“ ohlížel se za utkáním trenér Zubrů Petr Dočkal.



Přerovští pak skutečně měli dostatek šancí k vyrovnání, po celé utkání ale postrádali přesnost a důraz v zakončení.

„Chyběl tam klid v koncovce na hokejkách, pak už tam byla i přemíra snahy, štěstíčko tam taky nebylo vůbec,“ krčil Dočkal rameny.

RACHŮNKOVI NÁVRAT NEVYŠEL

Přerované nastoupili po dlouhé době i s největší letní posilou Ivanem Rachůnkem, který po deseti odehraných utkáních léčil zranění.

Zvýšení přerovské produktivity to nepřineslo. Když už domácí dostali puk do Stezkovy brány, bylo to po údajném faulu Matouše Kratochvila na ústeckého gólmana.

Zubři tak nedali gól už 108 minut a 19 sekund.

„Od druhé dvacetiminutovky jsme zvýšili střeleckou aktivitu, bohužel, i když jsme nakonec měli skoro čtyřicet střel, tak jsme branku nedali. Měli jsme se daleko víc tlačit do brány,“ má jasno kouč Přerova.

K podcenění posledního týmu Chance ligy dle něj nedošlo. „Určitě ne, k podcenění nedošlo z naší strany ani ze strany hráčů. My jsme je na to upozorňovali. Bohužel spíš sehrálo roli to, že utkání jdou v rychlém sledu,“ myslí si Petr Dočkal.



Už v pondělí Zubři zajíždí na neoblíbený led Třebíče, kde od svého návratu do druhé nejvyšší soutěže od roku 2015 ještě nikdy nevyhráli.

„Už v pondělí máme dalšího soupeře, my ten kádr máme tak úzký, že dnes nastoupili hráči s nedoléčenými zraněními. Na to se ale nemůžeme vymlouvat. Proti Třebíči musíme výkon rapidně zlepšit,“ uvědomuje si Dočkal.

HC Zubr Přerov – HC Slovan Ústí nad Labem 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 30. Chrpa (Severa, Volf). Rozhodčí: Obadal, Veselý – Bosák, Maštalíř. Vyloučení: 4:5, navíc Stezka (Ústí nad Labem) 10 minut osobní trest. Bez využití. Diváci: 1653.

Přerov: Klimeš – Pala, Čáp, Padrnos, Zbořil, Černý, Malina, Pohl – Doležal, Sýkora, Moučka – Procházka, Pšurný, Sikora – Kopta, Hejcman, Navrátil – Rachůnek, M. Kratochvil. Trenéři: Kamil Přecechtěl, Petr Dočkal.

Ústí nad Labem: Stezka – Eminger, Látal, Weinhold, Jeřábek, Zdvořáček, Mert – Jánský, Jandus, Melka – Severa, Volf, Chrpa – Planý, Kropáček, Jícha – Tůma, Davídek, Krliš. Trenér: Tomáš Mareš.