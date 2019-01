Most, Přerov – Zasloužená a jasná výhra, důležité tři body. Hlavně tato slova byla po sobotním zápase na ledě Mostu slyšet v táboru přerovských hokejistů. Stejně jako doma si Zubři s dalekým soupeřem poradili jednoznačně, tentokrát 4:1. Pomohla nová maskovaná tvář v brankovišti Tomáš Štůrala i první gólová trefa sezony veterána Karla Pláška.

Přerovští Zubři. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Pořízek

Při absenci Lukáše Klimeše se už poněkolikáté pohotově blýsklo vedení Zubrů a využilo dobré spolupráce se spřízněným extraligovým klubem, v tomto případě se Zlínem. Od ševců tak naskočil do zápasu WSM ligy velezkušený Tomáš Štůrala, který letos zasáhl do tří mačů v nejvyšší soutěži. A ukázalo se, že šlo o krok správným směrem.

„Byl to kolektivní výkon, podpořený spolehlivým brankářem Štůralou. Našich čtrnáct fanoušků nám navíc v Mostě vytvořilo domácí prostředí, za což jim patří obrovský dík," byl spokojen kouč modrožlutých Vladimír Kočara.

Čtrnáct fanoušků v kombinaci s domácí atmosférou sice může znít úsměvně, při celkovém počtu 255 diváků na mosteckém stadionu má ale člověk znalý přerovských Meofans vcelku jasno.

Zubři nicméně neměli dobrý vstup do zápasu. Museli čelit dvěma přesilovkám a tu druhou ubránit nedokázali. Pavel Smolka tak poslal domácí v 5. minutě do vedení. To však byly prakticky jediné horší momenty hostů, kteří pak na ledě dominovali.

PLÁŠKŮV NAROZENINOVÝ DÁREK

O vyrovnání se v 11. minutě postaral Karel Plášek. Dnes již třiačtyřicetiletý veterán tak stylově oslavil své nedělní narozeniny.

Také druhou třetinu ovládli Zubři. Přečíslení dva na jednoho dobře vyřešili Goiš s Popelkou. Michal Popelka přesnou střelou ve 33. minutě poslal svůj tým do vedení.

V posledním dějství Přerov jen korunoval svou dominanci dvěma dalšími trefami. Most nedokázal dlouho čelit velkému hanáckému tlaku. Při přesilovce se po dorážce na brankovišti radoval Jakub Ferenc. Ve 47. minutě pak poslal za záda domácího Hübla definitivní pojistku důležité výhry po pohotovém doklepnutí Palovy střely Roman Pšurný.

„Je to důležitá a naprosto zasloužená výhra. V úvodu jsme sice byli dvakrát vyloučení a z jedné přesilovky nám soupeř dal gól, ale hned po něm jsme už průběh zápasu vzali do svých rukou. Při hře pět na pět jsme domácím nepovolili prakticky nic, my jsme naopak měli výborný pohyb a hodně střel. Jsme rádi, že jsme pak ve třetí třetině přidali další góly. Doufáme, že na dnešní výborný výkon v dalším utkání navážeme," dodal Vladimír Kočara.

Jeho tým by své výkony skutečně potřeboval stabilizovat a pokusit se načít dlouhodobější vítěznou sérii bez výpadků, jakým byl poslední domácí zápas s Třebíčí. Další duel v MEO Aréně je na programu ve středu, kdy Zubři přivítají Trhače z Kadaně.

HC Most – HC Zubr Přerov 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Smolka (Černý, Rod) – 11. Plášek (Zbořil), 33. Popelka (Goiš, Kovařík), 44. Ferenc (Novotný, Popelka), 47. Pšurný (Pala, Procházka). Rozhodčí: Luczków – Hejl, Podrazil. Vyloučení: 5:8.Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 28:49. Diváci: 255.

Most: Hübl – Černý, Novák, Šesták, Hora, Charousek, Strejček, Bednárik – Rod, Alinč, Smolka – Šimeček, Divíšek, Slavíček – Kubinčák, Havlíček, Řehoř – Mical, Trübenekr, Dufek. Trenér: Jiří Doležal.

Přerov: Štůrala – Chmelíř, Pala, Novotný, Ferenc, Zbořil, Malina, Vágner, Šnajnar – Procházka, Pšurný, Dostálek – Goiš, Popelka, Kovařík – Plášek, Král, Sikora – Ižacký, Dvořák, M. Kratochvíl. Trenéři: Petr Dočkal, Vladimír Kočara, David Kudělka.

1. Kladno 15 8 2 2 3 38:30 30

2. Motor České Budějovice 14 9 0 0 5 41:25 27

3. Prostějov 15 5 4 4 2 55:40 27

4. Jihlava 14 6 4 0 4 43:31 26

5. Benátky nad Jizerou 15 6 0 6 3 42:36 24

6. Ústí nad Labem 15 5 3 2 5 53:47 23

7. Slavia Praha 15 5 4 0 6 35:47 23

8. Přerov 15 4 4 2 5 44:42 22

9. Litoměřice 15 6 1 2 6 33:34 22

10. Třebíč 15 5 1 4 5 38:43 21

11. Frýdek-Místek 14 5 2 1 6 39:42 20

12. Most 15 4 1 2 8 33:52 16

13. Havířov 15 4 1 1 9 32:42 15

14. Kadaň 14 4 0 1 9 40:55 13