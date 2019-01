Přerov/Prostějov – Pětadvacáté kolo druhé hokejové ligy nabídlo v sobotním programu pět střetnutí. Jednoznačným šlágrem byla konfrontace Přerova s Prostějovem. Přítomní diváci v Meo Aréně viděli vyrovnanou bitvu, ale s nešťastným koncem pro domácí. Zubři padli smolně 2:3.

První gólovou příležitost měli na hokejkách Jestřábi. Venkrbec však puk do sítě nasměrovat nedokázal. Na druhé straně se v dobré šanci ocitl Školoud, na Kociána však nevyzrál.

Vylučovalo se až po šestnácti minutách hry, do oslabení šli po Palově faulu domácí. Tlaku Prostějova však dokázali i díky Sklenářovi odolat. Ten se zaskvěl ještě v závěru třetiny, kdy zlikvidoval gólový pokus Stejskala. V první dvacetiminutovce se diváci branky nedočkali.

Ve druhé třetině se hra na ledě rozproudila. Svou početní výhodu měli k dispozici Zubři po dvou minutách, ale nevyužili ji. První gól utkání padl v sedmadvacáté minutě. Přesilovku využil po kombinaci Stejskal. Za dvě minuty na to byli domácí velice blízko vyrovnání, puk však po Sedlákově dorážce brankovou čáru plným objemem nepřekročil a sudí dle očekávání branku ani uznat nemohl.

Po pětatřiceti minutách se naskytla Zubrů možnost zkrácené 38 sekund trvající přesilovky pěti proti třem. Hosté však dobře napadali a nedovolili Kočarově družině se na delší dobu usadit v jejich obranném pásmu.

Další přesilovku měli domácí k dispozici v samotném závěru třetiny. Trestuhodně však inkasovali. Sakrajdův zpětný pas na modrou čáru vystihl Stejskal, který svůj sólový únik zakončil k radosti prostějovských fanoušků brankou.

Poslední třetina přinesla vzývaný gól i v síti prostějovského Duby. Početní výhodu Zubři tentokrát využili zásluhou Kovaříka. Tentýž hráč se rozbouřil domácí příznivce i v poslední minutě, kdy se po velkém tlaku se prosadil z dorážky.

Bouřící ochozy utišil takřka vzápětí Černý, který využil hrubky gólmana Sklenáře za brankou a rozhodl tak de facto o výhře Jestřábů.

„Byl to nejspíš nejlepší zápas, jaký jsme dosud z těch třech sehráli. Plnili jsme si na ledě to, co jsme si řekli. Kluky jsem za tu enormní bojovnost a nasazení pochválil. V tom závěru jsme dostali takový gól, jaký padl. To se prostě stává, je to sport. Sehráli jsme vyrovnané utkání a ten bod jsme si zasloužili," zhodnotil vystoupení Vladimír Kočara, trenér Přerova.

Že střetnutí bylo vyrovnané potvrdil i kouč hostů Petr Zachar, který dodal: Ve druhé třetině jsme měli čtyři vyloučení, ale přesto jsme se dostali do vedení 2:0. V tom závěru jsme se zbytečnými vyloučenými dostali pod velký tlak. Přerov přitvrdil, nám to dělalo velké problémy. Naštěstí ten závěr nám vyšel," pověděl.

Další utkání sehráli Přerovští ve středu, kdy se od 18 hodin představí na ledě Břeclavi.

HC ZUBR Přerov – LHK Jestřábi Prostějov 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 54. Kovařík (Goiš, Kudělka), 60. Kovařík (Goiš, Pala) – 27. Stejskal (Luňák, Polák), 40. Stejskal, 60. Černý (J. Jurík, Duba). Rozhodčí: Dědek – Měkýš, Pospíšil. Vyloučení: 5:10. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváků: 1980.

HC ZUBR Přerov: Sklenář – Osina, Pala, Tomeček, Vlček, Janota, Kudělka – Kovařík, Sedlák, Goiš – Sakrajda, Brančík, Ditrich – Blinka, Školoud, D. Šťastný – Kundrátek, Kolář, Haloda. Trenér: Vladimír Kočara.

LHK Jestřábi Prostějov: Kocián – Veselý, Knesl, Polák, Jedlička, Malý, Kumstát, Kaluža, Švaříček – Antončík, Belay, Kučera – Černý, Venkrbec, Stejskal – J. Jurík, Luňák, Duba – Coufal, D. Jurík, Kryl. Trenér: Petr Zachar.