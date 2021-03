O hvězdě středečního utkání hokejové Chance ligy mezi domácím Přerovem a Kadaní bylo rozhodnuto dávno před úvodním buly. Romanovi Pšurnému se v časných ranních hodinách narodil syn Adam Sebastian. A jakoby potence tahouna Zubrů ovlivnila produktivitu domácího týmu, který se proti poslednímu celku tabulky dlouho střelecky nevídaně trápil. Domácí nakonec situaci zvládli, zvítězili 3:1 a dál se drží na druhé pozici před play-off.

Hokejisté Přerova (v modrém) proti Kadani. | Foto: HC Zubr Přerov/Jan Gebauer

„Byl to vyrovnaný zápas. Nebyli jsme nastavení, jak bychom měli být. Táhlo se to s námi až do konce. Jsme rádi za tři body, ale za výkon určitě ne. Respekt před Kadaní, hrála dobře,“ zhodnotil duel přerovský trenér Vladimír Kočara.