Fanoušci hokeje v Přerově ani hráči se play-off nedočkají, přestože jejich tým skončil na skvělém druhém místě tabulky.

„Určitě mě to mrzí, ale beru to tak, jak to je. Co jsem tady, tak to letos byla zatím nejlepší sezona. Jak výkonnostně, tak i celkově se vším. Měli jsme velkou šanci postoupit přes čtvrtfinále i dál. Play-off bychom si určitě užili, je to škoda,“ řekl obránce Mikuláš Zbořil.

Rozhodnutí o předčasném konci Chance ligy přitom přišlo ve čtvrtek jako blesk z čistého nebe. Ještě v úterý se odehrála druhá utkání předkola play-off. Avšak bez diváků. Už samotná nepřítomnost fanoušků na klíčových bojích sezony ale byla velkým tématem.

„Hrát bez diváků by nebylo úplně šťastné řešení, patříme mezi kluby, na které chodí hodně lidí a hraje se to tady kvůli lidem,“ myslí si Zbořil.

Do první ligy se vrací Kladno. České Budějovice se dočkaly nestandardní cestou postupu do nejvyšší soutěže. „Uvedené řešení podpořilo na včerejší schůzce sedm z deseti účastníků vyřazovací části, to je více než dvoutřetinová většina,“ píše se v tiskové zprávě Českého hokeje.

„Že postupuje Motor mi přijde logické i fér po tom, co předváděl jak v letošní, tak i v předešlých sezonách,“ přidal svůj názor Mikuláš Zbořil.

Předčasný konec sezony se týká také mladých Zubrů. Zrušena byla další utkání Redstone Extraligy juniorů, ELIOD Extraligy dorostu i všech žákovských soutěží.

„Z důvodu vyhlášení stavu nouze dnešním dnem končíme s tréninky a všichni doufáme, že během třiceti dnů se situace vyřeší, abychom s klukama zase co nejdřív moli začít fungovat,“ uvedl sportovní manažer mládeže a trenér A-týmu HC Zubr Přerov Vladimír Kočara.