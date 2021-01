Poprvé od posledního přípravného utkání se v sestavě Zubrů objevil Jiří Goiš, do druhé formace se k Hejcmanovi s Čípem vrátil Jakub Svoboda, z marodky do hry naskočili také Lukáš Forman a Jan Václavek.

Valaši v první třetině byli výrazně aktivnější a zaslouženě šli po deseti minutách do vedení, přestože Přerované po gólu Radima Kucharczyka reklamovali předešlý faul na Pšurného. „Vstup do utkání jsme měli velice špatný. Kdybychom prohrávali 3:0, odpovídalo by to dění na hřišti,“ uznal hlavní kouč Zubrů Vladimír Kočara.

Avšak druhá třetina, to byla ze strany hostů jiná písnička. Hned v úvodu zahrozil Dostálek, pak sice v přesilovce zvýšil na 2:0 Roman Vlach, Zubři se ale nepoložili. Naopak.

Veselejší tóny pro Přerov dirigovala dvojice Vlastimil Dostálek – Tomáš Doležal. První jmenovaný vysunul Doležala, který bekhendem snížil.

Ve 36. minutě pak hosté v přesilovce srovnali, nadvakrát se trefil exvsetínský Dostálek. Minutu před koncem prostředního dějství pak Pšurný vyslal do samostatného úniku Doležala, který druhým gólem v utkání dokonal přerovský obrat na 3:2.

„Po první třetině jsme zvýšili hlas a od druhé části jsme byli tam, kde jsme chtěli být. Byl to vyrovnaný zápas,“ řekl Vladimír Kočara.

Krušné chvíle pak Zubři a jejich brankář Holík zažívali ve třetí třetině, kdy čelili zejména vsetínské přesilovce pět na tři. Hosté ale posléze nastřelili pouze tyč.

Další nebezpečnou početní výhodu pět minut před koncem hosté také i díky Holíkovi ustáli a v závěru se Valaši sami faulem okradli o možnost závěrečného tlaku.

Přerov tak ukončil třízápasové čekání na bod z ledu soupeře a vrátil se do elitní čtyřky, Vsetín naopak prohloubil svou aktuální krizi.

„Pro mě jako pro trenéra je to obrovské zklamání. Věřili jsme, že se od domácích zápasů odrazíme,“ neskrýval rozčarování trenér domácích Jan Srdínko.

Ve středu Zubři v MEO Aréně přivítají od 17 hodin Havířov.

VHK Robe Vsetín – HC Zubr Přerov 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Kucharczyk (Smetana), 25. Vlach (Š. Jenáček) – 28. Doležal (Dostálek, Pšurný), 36. Dostálek (Hrabal, Pšurný), 39. Doležal (Pšurný, Dostálek) Rozhodčí: Čech, Šudoma – Komínek, Novák. Vyloučení: 5:7, navíc Krisl (Přerov) 10 minut osobní trest. Využití: 0:2. Diváci: 0.

Vsetín: Málek – Smetana, Ondračka, Bartko, Hryciow, Štach, Kudělka, J. Jenáček – Bednář, Pechanec, Půček – Zeman, Vlach, Babka – Vítek, Šilhavý, Hořanský – Gajarský, Kucharczyk, Š. Jenáček. Trenér: Jan Srdínko.

Přerov: Holík – Kubeš, Hrabal, Forman, Zbořil, Dluhoš, Krisl – Dostálek, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, J. Svoboda – Ryšavý, Indrák, M. Svoboda – Štefka, Macuh, Goiš. Trenér: Vladimír Kočara.