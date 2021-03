Prokletí jménem prvoligové play-off trvá. Hokejisté Přerova padli také ve čtvrtém vyrovnaném utkání čtvrtfinálové série s Porubou. Ostravané rozhodli o výhře 2:1 (a 4:0 na zápasy) v početní výhodě. To Zubři v Ostravě nevyužili jedinou ze sedmi přesilovek, což se ukázalo jako jeden z klíčových faktorů rychlého konce sezony.

Přerovští Zubři v play-off proti Porubě. Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Hodnotí se mi to těžko, protože to je čtvrtá prohra a víme, kde to začalo,“ narážel asistent trenéra Kočary Jakub Grof na smolnou porážku z úvodního klání v MEO Aréně.