„Bereme to jako další zápas. Já doufám, že klíčová utkání takto taky zvládneme, ta přijdou asi za měsíc a půl,“ odmítal hlavní kouč Vladimír Kočara přehnané superlativy.

Po úvodním tlaku favorita se Zubři osmělili, velkou šanci měl na hokejce Číp, Forman po něm nastřelil tyč a vzápětí už to bylo 1:0 pro hosty. Výborná rychlá akce po ose Štefka – Macuh – Hrabal slavila úspěch.

„Plnili jsme si do puntíku to, co jsme měli. Až na úvod utkání, kdy na nás Dukla vlétla, jsme měli zápas pod kontrolou,“ pochvaloval si Vladimír Kočara.

Na začátku druhé třetiny měli Přerované k dispozici přesilovku, Zbořil vrátil puk před bránu Čípovi a bylo to už 2:0. Hosté se dostali do velké pohody, měli jasně navrch a předváděli výborný hokej. Poté je přibrzdila častá vyloučení, v oslabení ale podržel Martin Holík v bráně.

„Možná jsme ve druhé třetině měli moc vyloučení, ale i tohle jsme ustáli,“ zmínil Kočara.

Do třetí dvacetiminutovky si s sebou Jihlava vzala početní výhodu a po povedené kombinaci snížil Josef Skořepa. Vzápětí jel sám na Fučíka Süss, jeho bekhendové zakončení ale gólman domácích vyčapal.

Ve 44. minutě ovšem hráli přesilovku také hosté a Roman Pšurný potvrdil výbornou formu nádhernou dělovkou z první – 3:1.

Tři minuty před koncem už hráli Jihlavští bez brankáře a Matěj Pekr přeci jen propálil Holíka. Bylo to jen o gól. Prázdnou bránu ale nakonec po brejku trefil Jan Štefka a bylo rozhodnuto.

Zubři ukončili čtyřzápasovou vítěznou sérii Dukly, která ztratila vedení v tabulce. Sami Přerované zvítězili už počtvrté v řadě, potřetí na ledě soupeře.

„Za týmový výkon jsme si výhru zasloužili. Samozřejmě ji podpořil výborný výkon Martina Holíka v bráně,“ uzavřel Vladimír Kočara.

HC Dukla Jihlava – HC Zubr Přerov 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 41. Skořepa (Pekr, Čachotský), 57. Pekr (Čachotský) – 18. Hrabal (Štefka, Macuh), 24. Číp (Zbořil, Hejcman), 44. Pšurný (R. Černý, Hrabal), 60. Štefka (Macuh, R. Černý). Rozhodčí: Jaroš, Jechoutek – Hnát, Jindra. Vyloučení: 6:9, navíc Hejcman (Přerov) 10 minut osobní trest. Využití: 1:2. Bez diváků.

Jihlava: Fučík – Kolář, Dundáček, Strejček, T. Černý, Dvořák, Bilčík, Eliáš – Havránek, Skořepa, Čachotský – Illéš, Fronk, Jiránek – Pekr, Zadražil, Harkabus – Chlubna, Lichanec, Brož. Trenér: Viktor Ujčík.

Přerov: Holík – R. Černý, Hrabal, Forman, Zbořil, Dluhoš, Mlčák – Dostálek, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, Süss – Ryšavý, Macuh, Štefka – Goiš, Indrák, M. Svoboda. Trenér: Vladimír Kočara.