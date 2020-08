„Řešíme to, s jistotou to budeme vědět až na začátku září. Kuba stále čeká na nabídky ze zahraničí,“ řekl sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Naopak jisté je, že brněnská Kometa do Přerova bude posílat svého třetího brankáře. Tím je v této chvíli, jak se zdá, Ondřej Kacetl, který má k Zubrům vyřízeny střídavé starty stejně jako Lukáš Klimeš.

„Uvidíme, co Kometa, záleží na ní. Je to čistě na jejich zvážení a vzájemné dohodě, jak to s brankáři bude,“ uvedl Hanák směrem ke gólmanům.

Defenzivu Zubrů vyztuží dvě posily ze zámoří. Filip Král z Toronta by měl být absolutní špičkou Chance ligy, Přerované ovšem přivítali další defenzivní talent brněnské Komety, osmnáctiletého Radka Kučeříka z týmu WHL Saskatoon Blades.

„Radek Kučeřík jezdí na kempy k našemu trenérovi. Upeklo se to tedy i díky našemu skills kouči Vítu Černohousovi a kondičnímu trenérovi Jakubu Fryčovi. Filipa Krále jsem řešil já přes agenta, Kometa o něj neměla zájem, tak jsme se dohodli i díky tomu, jaké tady máme prostředí a tomu, že to tady zná z inline hokeje,“ prozradil Pavel Hanák.

Oba mladí obránci mají společně s útočníkem Martinem Ryšavým v plánu během podzimu kádr Zubrů opustit a zamířit na zámořské kempy. „Nevíme, co bude, je možné, že to v zámoří začne později,“ zmínil sportovní manažer.

KONČÍ KLIMÍČEK I HAJŠMAN

Je pravděpodobné, že po případném odchodu mladíků za velkou louži dostane v přerovském týmu šanci někdo z osmi „odpadlíků“ po Generali Česká Cupu. Ti podle hlavního trenéra Vladimíra Kočary ovšem rozhodně nezanechali špatný dojem. Naopak.

„Přesvědčili o tom, že v našem týmu mohou hrát, ale současná situace není standardní. Je taková, že si skládáme tým, který bych nazval jako podzimní,“ nazval současný kádr s troškou nadsázky Kočara.

V Přerově zatím nebudou působit obránci Jiří Klimíček, Jiří Weintritt, Jakub Kleiner a útočníci Jaroslav Dvořák, Kamil Hajšman, Lukáš Peterka, Lukáš Zmeškal a Adam Hradil.

„Míst v sestavě pro ty hráče ubylo. Všichni od nás slyšeli, jak mají dál pracovat a v žádném případě není vyloučeno, že se kdokoliv z nich může v našem klubu znovu objevit. Buďto ještě letos nebo třeba v další sezoně. Všichni zanechali dobrý dojem a jejich práce byla výborná,“ dodal Vladimír Kočara na klubovém webu.

Útočník Lukáš Peterka bude dál oblékat dres Opavy a dvojice Jakub Kleiner – Lukáš Zmeškal taktéž zamíří do druhé ligy, konkrétně posílí Nový Jičín. Adam Hradil se vrací do Kroměříže a mohl by zasáhnout do Univerzitní hokejové ligy. Ostatní hráči budou svá další angažmá řešit v mateřských klubech.

Aktuální kádr HC Zubr Přerov:

Brankáři: Ondřej Kacetl, Daniel Dvořák, Martin Holík, Michal Postava

Obránci: Josef Hrabal, Filip Král, Radek Kučeřík, Jiří Krisl, Lukáš Forman, Mikuláš Zbořil, Tomáš Dřímal, Jan Fencl, Matyáš Gréč

Útočníci: Roman Pšurný, Tomáš Doležal, Vlastimil Dostálek, Darek Hejcman, Radek Číp, Martin Ryšavý, Jiří Goiš, Filip Dvořák, Jan Süss, Matěj Svoboda, Daniel Indrák, David Dobša