Anketu najdete níže

NADPOZEMSKÝ KLIMEŠ

Ani povedená předsezonní akvizice v podobě extraligového Michaela Petráska nesesadila z trůnu Lukáše Klimeše. A to bývalý brankář Litvínova předváděl výborné výkony. Na již tradiční výpomoc z Komety Brno to však nestačilo.

Klimeš obhájil pozici nejlepšího gólmana celé Chance ligy s úžasnými čísly. Dlouho se držel nad neuvěřitelnými 95 procenty úspěšnosti zákroků a kolem průměru 1,5 inkasované branky za zápas. Neskutečné. Nakonec z toho byla čísla 94,22 a 1,66.

Přerovský fantom v kleci nenašel v lize podruhé za sebou konkurenci. Už po předešlé sezoně se počítalo, že dostane výrazně více prostoru v extralize. To se však nestalo. Klimeš zasáhl jen do čtyř utkání, v nejvyšší soutěži se mu tolik nedařilo, z čehož těžili Zubři. V příští sezoně tohle ale dost možná nebude platit.

PŘÍKLADNÝ KAPITÁN KRISL

Nejvytíženější hráč Přerova. Za své služby by měl Jiří Krisl dostat pořádné bonusy, na ledě odmakal přes 21 minut na zápas, přes tohle číslo se dostal už jen Robert Černý, kterého během sezony ulovily extraligové Vítkovice.

Jenže to není vše. Tolik prostoru na ledě Krisl nedostával pro nic za nic. Precizní a tvrdá defenziva, jednoznačně nejvíc zblokovaných střel (82, druhý v pořadí celé soutěže), navrch solidní produktivita směrem dopředu (4+21). Po nuceném konci Tomáše Sýkory našla žlutomodrá posádka nového kapitána.

Bývalá modla Havířova navázala na veleúspěšnou krátkou přerovskou epizodu z předchozí sezony, po které Zubři po zkušeném tvrďákovi toužili jako po málokteré z posil. Krisl ukázal proč.

PRODUKTIVNÍ VĚŽ KUBEŠ

Další obří posila. A jak se ukázalo, nejen díky své takřka dvoumetrové výšce. Jakub Kubeš vlétl do svého přerovského angažmá od polských sousedů jako uragán. Hned v úvodním kole sestřelil doma úhlavního rivala z Prostějova dvěma góly a asistencí k tomu (výhra 3:2).

„Upletl jsem si na sebe bič. První zápas tři body? To jsem nečekal. Jestli ode mě budou fanoušci očekávat tohle, aby pak nebyli zklamaní,“ smál se Kubeš po premiérovém derby.

Zklamání? V žádném případě. Třiadvacetiletý dlouhán se stal nejproduktivnějším obráncem Zubrů (9+18) a se sedmi góly ve druhé části soutěže nejlépe střílejícím obráncem spolu s defenzivním vládcem statistik – českobudějovickým Pavlem Pýchou.

ZLOMOVÁ SEZONA NAVRÁTILA

Že v něm dřímá obrovský potenciál, bylo jasné už dávno před letošní sezonou. Trenéři Kočara s Grofem vložili ve dvacetiletého útočníka důvěru v pravý čas. Jakub Navrátil dostal spoustu prostoru a jasné místo v elitní útočné formaci vedle Romana Pšurného a Tomáše Doležala.

„Vzájemně jsme si sedli a klapalo nám to. Oba mi moc pomáhali,“ řekl Navrátil v rozhovoru pro web hokej.cz.

Výsledek? Z „Navrce“ se stal jeden z ofenzivních tahounů týmu, ve skupině o pořadí v play-off byl nejproduktivnějším hráčem, nejlepším střelcem i nejlepším nahrávačem Zubrů. K tomu často přidal i „něco navíc“ pro fanoušky. Třeba nájezdový galakoncert doma proti Vsetínu.

Tento útočník zkrátka stále roste a těžko si představit, že v další sezoně nedostane větší prostor v extralize, do níž zaslouženě poprvé nakoukl v barvách Zlína.

„Smlouva v Přerově mi letos končí. Co bude dál, to se teprve uvidí. Určitě bych si rád jednou zahrál extraligu, ale uvidíme, jak to vše dopadne,“ řekl Jakub Navrátil.

PŠURNÝ NA VRCHOLU

Z vynikajícího nahrávače se centr první formace ve 34 letech proměnil v obávaného snajpra. Roman Pšurný byl hlavně v úvodní části sezony střelecky k nezastavení. Tempo pak sice lehce zvolnil, přesto skončil s 27 góly na konečném čtvrtém místě pořadí střelců celé Chance ligy.

„Manželka mi doma dělá perfektní servis, děti jsou zdravé, nic mi tady nechybí,“ usmíval se zkušený útočník.

Pšurný se i letos stal nejproduktivnějším hráčem celého týmu, v 55 zápasech nasbíral 53 bodů. Produktivnější základní část zažil pouze v mládežnických letech nebo během své zámořské epizody ve WHL v dresu Medicine Hat Tigers. To ale na 54 bodů potřeboval 66 utkání. A bylo mu dvacet let.

ČÍP POTVRDIL KVALITU

Před sezonou se od něj čekalo hodně. Radek Číp měl za sebou výborné sezony v EBEL lize. Po vlažnějším startu, který brzdila i častá zranění, se obrovská útočná zbraň Přerova naplno rozjela ve druhé části sezony.

„Věřím v to, že i když se nedaří, musí člověk pořád pracovat a pracovat. Jít den za dnem,“ říkal Číp v jednom z rozhovorů.

A měl pravdu. Sedmadvacetiletý forvard se držel svých zásad a nakonec ukázal i velkou produktivitu. Přestože odehrál „jen“ 41 utkání, byl to on, kdo s 25 kanadskými body, skvělým pohybem a nebezpečnou střelou táhl výborně hrající druhou formaci Zubrů.

TÝM NA PRVNÍM MÍSTĚ

Největší síla přerovského týmu ovšem byla v kolektivu a organizované hře hlavně směrem dozadu. To netřeba připomínat. Veleúspěšná tak sezona zůstane také pro celý realizační tým. A když už jsme museli vybrat elitní pětku uplynulého ročníku, najdeme v něm hned tři předsezonní posily, pochvalu proto zaslouží pochopitelně i vedení klubu.

Dočkáme se někdy ještě lepší sezony?